Fortnite, Stagione 5: come distruggere tre gabinetti

Come ogni giovedì pomeriggio, anche oggi Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 si è aggiornato con le nuove sfide della Settimana 3, tra le quali ce n'è una che chiede ai giocatori di andare in giro per l'isola a distruggere troni di ceramica.

L'obiettivo della sfida è nello specifico quello di fare in mille pezzi tre diversi gabinetti in qualsiasi punto della mappa. Se non avete voglia di completare subito questa sfida ed ottenere i 20.000 Punti Esperienza, potete semplicemente continuare a giocare regolarmente e distruggere una tazza ogni volta che ne trovate una all'interno di un appartamento. Se invece volete liberarvi il prima possibile di questa missione e scalare i livelli del Pass Battaglia, non possiamo che consigliarvi di atterrare a Laboratorio della Latrina. Questo punto d'interesse non è contrassegnato sulla mappa ed è possibile raggiungerlo andando a sud di Pantano Palpitante e ad Ovest di Brughiere Brumose. Come suggerisce il nome del punto d'interesse, si tratta di una vera e propria fabbrica di gabinetti e al suo interno ne troverete così tanti da completare la missione in una manciata di secondi.

Dal momento che molti giocatori atterreranno in questo posto per velocizzare il completamento della sfida o mettere i bastoni tra le ruote a chi sarà concentrato a picconare troni, vi suggeriamo di completare questa missione nella modalità Rissa a Squadre, all'interno della quale ci sono molti meno giocatori e le probabilità di incappare in avversari nella propria metà mappa è ridotta all'osso. Qui sotto trovate anche una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicato il luogo esatto di Laboratorio della Latrina, così che possiate raggiungerlo ancora più facilmente.

