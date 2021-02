Fortnite, Stagione 5: come infliggere danni da mischia

Torna anche nel corso della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 una delle sfide storiche del battle royale targato Epic Games, ovvero quella che chiede ai giocatori di infliggere agli avversari un determinato quantitativo di danni da mischia.

Questa è probabilmente la sfida più insidiosa della Settimana 10, la quale ha proposto una serie di missioni molto semplici e veloci da completare rispetto a quanto visto di recente. Fortunatamente, però, esistono alcuni trucchi che permettono con un pizzico di pazienza di portare a termine il compito senza particolare fatica. L'obiettivo della sfida, che richiede appunto di infliggere danni da mischia, è quello di colpire con uno strumento da raccolta gli avversari ed accumulare un totale di 300 punti danno (non necessariamente tutti nella stessa partita). Dal momento che la salute di un giocatore senza scudo è di 100 punti e che un colpo di piccone infligge 20 punti danno, significa che per completare la sfida occorre colpire un avversario 15 volte oppure eliminare a picconate 3 diversi avversari.

Il modo tradizionale per completare questa sfida è quello di giocare la modalità Solo e atterrare nei punti d'interesse più affollati, così da individuare tutti quei giocatori appena giunti sul posto e ancora alla ricerca di un arma: in questo modo non sarà possibile per loro reagire con un'arma da fuoco e potrete pedinarli e colpirli con lo strumento da raccolta. In alternativa, potete avviare una partita in Rissa a Squadre (o Rissa NFL, modalità a tempo che la sostituisce) e ad ogni rientro atterrare proprio sui giocatori distratti in un combattimento. Con un po' di fortuna potreste anche imbattervi in qualche giocatore inattivo nella Rissa a Squadre (solitamente è possibile riconoscerli poiché atterrano con il deltaplano senza spostarsi di un millimetro) e accanirvi su di lui.

Se state completando le sfide di questa settimana, non dimenticate anche di dare uno sguardo ai consigli su come trovare ed usare cibi consumabili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come fare una nuotata a Lago Languido in Fortnite Capitolo 2.