Fortnite, Stagione 5: come nascondersi sotto la sabbia

Con il debutto della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 hanno fatto il loro ingresso nel gioco anche delle meccaniche inedite di gameplay, alcune delle quali permettono ai giocatori più abili di trarne vantaggio e sopravvivere ancora più a lungo. Tra queste troviamo anche la possibilità di nascondersi sotto la sabbia.

Avrete sicuramente notato come la grossa porzione di mappa al centro dell'isola del battle royale sia stata infatti ricoperta dalla sabbia in seguito all'evento di Galactus e all'alterazione del Punto Zero, che ora fluttua in corrispondenza del vecchio punto d'interesse conosciuto come l'Autorità. L'area desertica ha permesso al team di sviluppo non solo di reintrodurre questo bioma per la prima volta nel Capitolo 2 (ricordiamo infatti che era già presente nella vecchia isola), ma ha anche concesso loro l'opportunità di implementare una nuova meccanica di gioco grazie alla quale i giocatori possono letteralmente affondare nel mare di sabbia e rendere più difficile per i nemici individuarli. Ma come si fa a nascondersi in questo modo? La risposta è molto semplice: restando fermi su una qualsiasi superficie sabbiosa e aspettando che il personaggio affondi nella sabbia (accucciandosi il processo dovrebbe essere leggermente più veloce). Una volta sotto la sabbia, sarà visibile dall'esterno solo una piccola cupola e potrete muovervi molto agilmente in qualsiasi direzione a patto che non vi siano ostacoli. Va precisato che in questo stato non si è invisibili ai nemici e che questi possono sempre vedere la cupola di sabbia muoversi e sparargli per eliminarvi dalla partita. Nel caso in cui le cose dovessero mettersi male, sappiate inoltre che potete riemergere in qualsiasi momento grazie alla semplice pressione del tasto dedicato al salto.

