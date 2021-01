Fortnite, Stagione 5: come trovare tutti i Gettoni XP della Settimana 7

Anche nella Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 gli sviluppatori hanno deciso di introdurre gli ormai famosi Gettoni XP, ovvero le enormi monete colorate che possono essere raccolte dai giocatori per ottenere senza particolari sforzi grossi quantitativi di punti esperienza.

A partire dalla Settimana 7, attualmente in corso, è infatti possibile trovare in giro per l'isola del battel royale targato Epic Games un totale di quattro Gettoni XP Verdi, tre Gettoni XP Blu, due Gettoni XP Viola e un solo Gettone XP Arancione. Come sempre tutti questi oggetti vanno semplicemente raccolti dal giocatore ad eccezione di quello di colore viola, il quale al contatto con un personaggio si divide in dieci monete più piccole che vanno raccolte entro un tempo limite. A questo proposito, potreste costruire una struttura in legno in modo tale che i piccoli gettoni non volino via e possiate così raccoglierli tutti con il minimo sforzo.

Il totale di punti esperienza accumulabili raccogliendo ogni singolo gettone della settimana è 75.000 XP, abbastanza da superare quasi un livello del Pass Battaglia. In calce alla notizia potete trovare una mappa con sopra indicata la posizione esatta di ogni Gettone XP e, come potete vedere, alcuni di questi si nascondono in acqua. La raccolta di questi oggetti può avvenire in qualsiasi modalità di gioco, ma per questioni di rapidità vi suggeriamo di provare a trovarli tutti in Rissa a Squadre, modalità nella quale è possibile rischierare il deltaplano e quindi spostarsi molto più velocemente da un luogo all'altro.

Ecco di seguito tutti i gettoni che si possono trovare e il relativo valore in termini di esperienza:

Gettone Verde (comune) - Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza

Gettone Blu (raro) - Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza

Gettone Viola (epico) - Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP)

Gettone Arancione (leggendario) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

