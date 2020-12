Fortnite, Stagione 5: come trovare tre pezzi di auto

Nel nuovo set di incarichi approdati in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 con il debutto della Settimana 2 troviamo anche una particolare sfida che chiede ai giocatori del battle royale di andare alla ricerca di pezzi di auto in luoghi specifici della mappa.

Questi oggetti da raccogliere, molto semplici da trovare, sono stati nascosti dagli sviluppatori non solo a Moli Molesti, ovvero l'area portuale ad est dell'isola, ma anche nella piccola discarica a nord-est rispetto al porto di Fortnite. Il vostro obiettivo è quello di scovare questi oggetti e premere il tasto legato all'interazione per raccoglierli.

Ecco di seguito la posizione delle parti di auto:

ad ovest della discarica, a destra rispetto al grosso macchinario arancione a nord-est della discarica, nell'angolo al centro di Moli Molesti, il pezzo di auto si nasconde all'interno di un container

Come sempre potete trovare in calce alla guida un'immagine della mappa di gioco con sopra indicata la posizione esatta nella quale si può trovare uno degli oggetti legati alla missione. Abbiamo inoltre inserito nella guida anche un filmato nel quale uno streamer mostra come fare per raccogliere ogni singola parte di auto. Una volta raccolti tutti e tre i componenti della vettura, vi verrà dato in premio un grosso quantitativo di punti esperienza (ben 15.000) e potrete passare allo step successivo dell'incarico.

Prima che scappiate a completare la missione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come piazzare prove incriminanti al Gattogrill o al Laboratorio della Latrina in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5. Non dimenticate inoltre di tenere d'occhio il gioco, dal momento che i dataminer hanno scovato tra i file di gioco numerosi riferimenti all'arrivo di un evento a tema Halo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, durante il quale potremo acquistare la skin di Master Chief nel negozio oltre ad una serie di oggetti a tema.