Fortnite Stagione 5: download gratis della nuova stagione e Battle Pass in vendita

Fortnite Stagione 5 è ufficialmente disponibile in tutto il mondo insieme ad un nuovo Pass della Battaglia in vendita sugli store digitali per 950 V-Buck. Ecco tutto quello che c'è da sapere e i link per scaricare gratis Fortnite Stagione 5.

La caccia è aperta per Capitolo 2 Stagione 5 Punto Zero di Fortnite. Unisciti all'agente Jones mentre recluta i più grandi Cacciatori di tutte le realtà, come il Mandaloriano, per impedire che altri sfuggano al loop. Lotta per l'onore in un'antica arena, raccogli ricompense da nuovi personaggi e prova nuove e potenti armi originali. I tuoi bersagli ti aspettano, unisciti alla lotta. Gioca gratis a Fortnite nelle modalità Battaglia reale e creativa. Scaricalo subito e inizia a giocare. Il download ti consente di acquistare la campagna co-op PvE Salva il mondo durante il periodo di accesso anticipato di Fortnite.

Potete scaricare gratis Fortnite dal sito di Epic Games nelle versioni PC, Mac e Android mentre le edizioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox One X/S e Nintendo Switch sono disponibili sui rispettivi store digitali. E' ora in vendita a 950 V-Buck anche il nuovo Pass Battaglia con tante ricompense e la possibilità di guadagnare fino a 1.500 V-Buck giocando. Se volete risparmiare potete optare per il nuovo abbonamento Fortnite Crew, ora disponibile in tutto il mondo in contemporanea con il lancio della Stagione 5-