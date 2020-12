Fortnite Stagione 5: c'è chi ha raggiunto il livello 300 grazie ad un glitch

Sono bastati pochi minuti dall'arrivo della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 per permettere ai giocatori più smaliziati di scoprire un grave glitch grazie al quale si potevano ottenere Punti Esperienza infiniti.

Il problema risiedeva in uno specifico punto d'interesse della mappa, ovvero la stazione di servizio a nord di Pantano Palpitante. Entrando ed uscendo dall'area il gioco assegnava 8.000 XP, dal momento che considerava ogni singolo ingresso in zona come il primo in assoluto. In molti hanno quindi approfittato del problema e hanno iniziato a camminare in cerchio in quell'area non solo completando il pass in una manciata di minuti, ma anche raggiungendo il livello massimo: il 300. In questo modo è stato possibile scoprire quali saranno gli stili aggiuntivi che si potranno ottenere superando il livello 100 e che potete vedere nel tweet in calce alla notizia. Se state già avviando il gioco per replicare quanto si vede nel video in apertura, sappiate che non è più possibile farlo e che gli sviluppatori hanno già sistemato il problema in maniera silenziosa e senza alcuna patch.

In attesa di scoprire altri modi per ottenere facilmente molti punti esperienza, vi ricordiamo che l'evento di Galactus in Fortnite Capitolo 2 è stato da record.