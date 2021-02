Fortnite, Stagione 5: guida ai Gettoni XP della Settimana 10

Come nelle ultime tre settimane, anche nel corso della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 Epic Games ha inserito in giro per la mappa del suo battle royale una serie di gettoni colorati che possono essere raccolti dai giocatori per ottenere grosse quantità di punti esperienza e scalare così i livelli del Pass Battaglia.

Per poter ottenere i punti esperienza dalle monete non dovete far altro che individuare la posizione di questi oggetti e passarci attraverso per raccoglierli. Questo vale per quelle di colore verde, blu e arancioni, dal momento che il funzionamento di quelle viola varia leggermente: questo tipo di moneta si divide in tanti gettoni più piccoli al contatto con il giocatore, che deve quindi raccoglierli tutti prima che scompaiano. Per fare in modo di non perdere i piccoli frammenti viola, vi suggeriamo di costruire una piccola struttura intorno al gettone prima di interagirci, così che all'esplosione possano restare tutti nei paraggi ed essere facilmente raccolti.

Di seguito trovate la posizione di tutti i dieci Gettoni XP della Settimana 10:

Gettoni Verdi

Sull'isola a nord-est di Fortezza Furtiva: il gettone verde è proprio sotto la casetta di legno dove avete trovato il bunker nascosto la scorsa settimana

All'interno di un container abbandonato a nord-est di Colosseo Colossale, nell'area in cui si trova anche la pizzeria ricoperta dalla sabbia

Ad est di Corso Commercio, proprio all'estremità della mappa

Proprio sotto la grossa terrazza a sud di Lago Languido

Gettoni Blu

Ad est di Conchiglia Squalosa: si trova nell'acqua, proprio in corrispondenza delle fauci dell'enorme roccia a forma di creatura marina

Poco più a sud rispetto al ponte situato ad est di Parco Pacifico: trovate il gettone in acqua

In acqua, in corrispondenza del grosso pontile di legno al centro di Foresta Frignante

Gettoni Viola

In mezzo agli alberi a sud-ovest di Parco Pacifico

Poco più a nord di Lago Languido, a sinistra rispetto alla collina

Gettone Arancione

Nella struttura principale di Laboratorio della Latrina (il punto d'interesse a sud di Pantano Palpitante e ad ovest di Brrughiere Brumose: trovate il gettone in alto, sopra delle tubature

Ecco invece tutti i tipi di gettoni che si possono trovare in giro per la mappa e il quantitativo di esperienza che si può ricevere alla loro raccolta:

Gettone Verde (comune) - Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza

- Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza Gettone Blu (raro) - Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza

- Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza Gettone Viola (epico) - Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP, si ottiene un bonus raccogliendoli tutti)

- Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP, si ottiene un bonus raccogliendoli tutti) Gettone Arancione (leggendario) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con sopra indicata la posizione esatta dei gettoni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.