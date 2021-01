Fortnite, Stagione 5: guida ai Gettoni XP della Settimana 8

Per la seconda settimana di fila, i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 possono andare in giro per la mappa e raccogliere una discreta quantità di monete colorate che consentono di ottenere grossi quantitativi di punti esperienza, fondamentali per scalare i livelli del Pass Battaglia e sbloccarne ogni singola ricompensa.

Anche nel corso della Settimana 8 della Stagione 5 è infatti possibile trovare in giro per l'isola del battle royale targato Epic Games un totale di quattro Gettoni XP Verdi, tre Gettoni XP Blu, due Gettoni XP Viola e il solito Gettone XP Arancione, il più remunerativo di tutti e di conseguenza anche l'unico della settimana. Vi ricordiamo che, come sempre, questi oggetti vanno semplicemente raccolti dal giocatore ad eccezione del gettone di colore viola, il quale si divide in dieci monete più piccole al contatto con il giocatore, che deve provare a raccoglierle tutte entro una manciata di secondi. A questo proposito, vi suggeriamo di costruire una piccola struttura prima di toccare la moneta viola, così che i suoi frammenti non volino via e possiate raccoglierli tutti in un paio di secondi.

Il totale di punti esperienza accumulabili raccogliendo ogni singolo gettone della Settimana 8 è di circa 75.000 XP, abbastanza da superare quasi un livello del Pass Battaglia della Stagione 5. Qui sotto potete trovare anche una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale è contrassegnata la posizione esatta di ogni Gettone XP. La raccolta di questi oggetti può avvenire in qualsiasi modalità di gioco, ma per questioni di praticità vi consigliamo di provare ad ottenerli tutti in Rissa a Squadre, modalità nella quale è possibile rischierare il deltaplano e quindi spostarsi molto più velocemente da un punto all'altro della mappa.

Se volete raccogliere solo i gettoni che danno più XP, ecco di seguito l'elenco dei colori e delle relative ricompense:

Gettone Verde (comune) - Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza

- Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza Gettone Blu (raro) - Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza

- Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza Gettone Viola (epico) - Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP, si ottiene un bonus raccogliendoli tutti)

- Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP, si ottiene un bonus raccogliendoli tutti) Gettone Arancione (leggendario) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Avete già dato uno sguardo alla guida con il codice per sbloccare gratis l'esclusivo spray "Cane mangia cane" in Fortnite Capitolo 2? Vi ricordiamo inoltre che Epic ha svelato la skin di febbraio di Fortnite Crew, ovvero Vi del Clan della Volpe.