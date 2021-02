Fortnite, Stagione 5: guida ai Gettoni XP della Settimana 9

Epic Games ha sparso in giro per l'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 un totale di nove Gettoni XP anche nel corso della Settimana 9, così da permettere ai giocatori del battle royale di accumulare un bel po' di punti esperienza e salire di almeno un livello del Pass Battaglia.

Come al solito, questi oggetti vanno semplicemente raccolti ad eccezione di quelli viola, che al contatto con il giocatore si dividono in parti più piccole. Per ovviare a questo problema, potete costruire qualche struttura intorno al grosso gettone viola per fare in modo che, al momento dell'esplosione, i frammenti restino nei paraggi e possiate immediatamente raccoglierli tutti.

Di seguito trovate la posizione di tutti i Gettoni XP della Settimana 9:

Gettoni Verdi

Nei pressi di Parco Pacifico, tra gli alberi ad est del punto d'interesse

Nella struttura semidistrutta poco più a est del Punto Zero, in un angolo

In prossimità della piccola curva tra Corso Commercio e Gattogrill

Gettoni Blu

Ad ovest di Sabbie Sudate, entrate in acqua per trovare un gettone di colore blu

Lungo il fiume tra Covo del Cacciatore e Torri Bislacche: trovate il gettone in acqua, proprio sotto un grosso cristallo di colore viola

In acqua, poco più ad ovest rispetto a Campo Merluzzo (l'isola a sud di Gattogrill)

Gettoni Viola

A nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio, in mezzo al verde ad est della grossa curva

A sud di Pantano Palpitante, quasi al limite dell'isola

Gettone Arancione

Nel fast food distrutto tra Siepi d'Agrifoglio, Foresta Frignante e Pantano Palpitante: il gettone è sospeso in aria e dovete costruire una passerella per raggiungerlo

Ecco tutti i tipi di gettoni che si possono trovare in giro per la mappa e il quantitativo di esperienza che si può ricevere alla loro raccolta:

Gettone Verde (comune) - Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza

- Ricompensa: 5.000 Punti Esperienza Gettone Blu (raro) - Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza

- Ricompensa: 6.500 Punti Esperienza Gettone Viola (epico) - Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP, si ottiene un bonus raccogliendoli tutti)

- Ricompensa: 8.500 Punti Esperienza (10 frammenti da 850 XP, si ottiene un bonus raccogliendoli tutti) Gettone Arancione (leggendario) - Ricompensa: 15.000 Punti Esperienza

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con sopra indicata la posizione esatta dei gettoni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli su come trovare la scatola nera dell'aereo precipitato in Fortnite Capitolo 2?