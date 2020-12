Fortnite Stagione 5: un leak svela il prossimo Starter Pack con 600 V-Buck

Sono ormai diverse ore che i dataminer di Fortnite Capitolo 2 lavorano duramente sui file introdotti con l'aggiornamento della Stagione 5 per scoprire tutte le novità in arrivo. Tra le scoperte di questi utenti troviamo anche i contenuti del prossimo Starter Pack.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, lo Starter Pack non è altro che un bundle venduto nello store in game del battle royale al prezzo di circa 3,99 euro e contenente una skin, uno strumento da raccolta, un dorso decorativo e un gruzzoletto di V-Buck (di solito 600). Il prossimo pacchetto di questo tipo conterrà una skin femminile a tema diamanti, visto che i preziosi oggetti ricopriranno parte del costume e i gadget in sua dotazione. Purtroppo non conosciamo il nome di questa skin e la sua data d'uscita, ma la sua presenza all'interno dei file di gioco potrebbe essere un primo indizio sul fatto che l'attuale pacchetto stia per lasciare il gioco nel corso delle prossime settimane.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sullo Starter Pack, del quale potete trovare un'immagine in calce alla notizia, vi ricordiamo che sulle nostre pagine c'è il video con tutte le skin della Stagione 5 di Fortnite oggetto di leak nelle ultime ore.