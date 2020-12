Fortnite Stagione 5: un leak svela in anticipo le sfide della Settimana 4

Come ogni settimana, Epic Games si accinge ad introdurre una serie di nuove sfide con cui i giocatori di Fortnite potranno divertirsi nel corso dei prossimi giorni.

Frugando tra i dati del gioco, i dataminer sono riusciti a svelare in anticipo l'intera lista delle sfide che verranno introdotte domani, giovedì 24 dicembre a partire dalle ore 15:00. La settimana 4 della Stagione 5 includerà la presenza di sette sfide Epiche che, se completate, vi garantiranno l'ottenimento di 20.000 XP. Non mancherà nemmeno una sfida Leggendaria, disponibile come di consueto per un periodo limitato.

Fortnite Sfide Epiche Settimana 4

Eliminazione entro 5m di distanza (1)

Eliminazione a meno di 50 di vitalità (1)

Eliminazione a piena vitalità e con tutti gli scudi (1)

Distruzione di strutture avversarie con l'ascia (10)

Danneggiamento dei nemici con l'ascia (100)

Collezionare un cesto di pomodori in una fattoria (1)

Incendiare e danzare ad un Tomato Shrine presso Pizza Pit o al Pizza Food Truck (1)

Un ulteriore leak diffuso online nei giorni scorsi ha rivelato che gli abbonati a Fortnite Crew riceveranno a gennaio una lunga lista di contenuti bonus, tra cui 1.000 V-Bucks e l'iconico arciere DC, Green Arrow, che andrà a rinfoltire la lunga lista di personaggi noti apparsi all'interno di Fortnite Capitolo 2 (soltano durante la Stagione 5 abbiamo assistito all'arrivo di Kratos e The Mandalorian).