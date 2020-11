Fortnite Stagione 5: Mandaloriano e Baby Yoda nel nuovo Battle Pass?

Manca ancora una settimana all'inizio della Stagione 5 del secondo capitolo di Fortnite, e ad attendere i giocatori non ci sarà solamente il nuovo abbonamento Fortnite Crew, ma anche tanti nuovi oggetti da sbloccare, un Pass Battaglia nuovo di zecca, sfide inedite e delle novità per la mappa di gioco.

Epic Games non si è ancora sbottonata sui nuovi contenuti, ma come spesso accade siamo riusciti ad ottenere un'importante anticipazione grazie ad un leak. I data miner hanno scovato un'immagine promozionale della Stagione 5 nella quale campeggiano nientepopodimeno che il Mandaloriano e Baby Yoda nella sua culla volante, protagonisti della serie televisiva di Disney+. Con tutta probabilità quella del Mandaloriano rappresenterà la "skin segreta" del nuovo Pass Battaglia - similmente a quanto accaduto in passato con Deadpool, Aquaman e Wolverine - mentre Baby Yoda lo affiancherà in qualità di dorso decorativo.

Epic Games è in eccellenti rapporti con Disney: basti pensare alle molteplici collaborazioni realizzate sia con Marvel, sia con Star Wars, senza dimenticare la possibilità di ottenere due mesi di abbonamento a Disney+ con Fortnite.

Trovate l'immagine promozionale di cui vi abbiamo parlato in calce a questa notizia, ma prima di lasciarvi alla visione ricordiamo che con la Stagione 5 debutterà anche Fortnite Crew, un abbonamento che al prezzo mensile di 11,99 euro offrirà l'accesso al Pass Battaglia, 1.000 V-Buck (una volta al mese) e un pacchetto costumi (uno al mese).