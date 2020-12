Fortnite Stagione 5, una marea di Skin in arrivo: leak dai dataminer

È tempo di nuove rivoluzioni nel mondo di Fortnite: Battaglia Reale, dove molteplici universi sembrano essersi sovrapposti, con effetti imprevedibili sull'isola di gioco!

Dalle diverse realtà parallele, il titolo è stato invaso da cacciatori di taglie di ogni genere e natura, inclusi alcuni volti davvero celebri! Direttamente dalla Galassia Lontana Lontana, anche il protagonista di The Mandalorian arriva in Fortnite: Battaglia Reale, con tanto di Baby Yoda al suo fianco. Come di consueto, tuttavia, ulteriori sorprese attendono i frequentatori del free to play con il passare delle settimane. E mentre Fortnite Stagione 5 è offline, appassionati e dataminer non si risparmiano nel tentativo di avvistare le skin speciali che potrebbero andare ad aggiungersi ai contenuti del gioco nel prossimo futuro.



Tra gli "indagatori dei codici" spicca in particolar modo l'utente Twitter attivo sul social network come "Hypex". Ormai ampiamente noto nella community di Fortnite: Battaglia Reale, quest'ultimo ha inaugurato il debutto della Stagione 5 con un video interamente dedicato alle nuove skin in arrivo nel gioco. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre un'interessante panoramica su quelli che potrebbero essere i primi costumi a divenire disponibili per i frequentatori dell'isola di gioco del battle royale: pronti a tornare su Fortnite Battaglia Reale?