Fortnite Stagione 5 down: login non funziona, Epic Games al lavoro

Con l'arrivo del mese di dicembre, l'universo del batte royale è stato protagonista di una nuova rivoluzione, con l'esordio della Stagione 5 di Fornite: Battaglia Reale.

Quest'ultima ha condotto sull'isola di gioco una variegata schiera di cacciatori di taglie, provenienti da molteplici universi paralleli. Tra questi ultimi anche alcuni ospiti d'eccezione, con l'arrivo del Mandaloriano e Baby Yoda in Fortnite: Battaglia Reale, direttamente dalla Galassia Lontana Lontana della produzione in corso di pubblicazione su Disney+. Con la mappa del free to play rivoluzionata, sono moltissimi i giocatori che si stanno cimentando nell'esplorazione dei nuovi contenuti introdotti da Epic Games.

Alcuni problemi tecnici stanno tuttavia interessando Fortnite: Battaglia Reale, che al momento risulta inaccessibile a parte della community di frequentatori del titolo. A segnalarlo è lo stesso team di sviluppo, dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del supporto tecnico al gioco. Con il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news, si informa infatti il pubblico del sussistere di alcuni problemi legati al login. Epic Games assicura di essere a conoscenza del problema e di star investigando sulle possibili cause. La software house promette dunque aggiornamenti in merito alla problematica non appena saranno disponibili maggiori informazioni e invita a restare sintonizzati sui canali ufficiali di Fortnite.