Fortnite Stagione 5, quando e come inizia? I dettagli sull'evento di Galactus!

La Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale ha accompagnato i videogiocatori attivi nel free to play di Epic Games per diverse settimane, ma si appresta ora a volgere al termine.

Dopo aver popolato l'isola di gioco di contenuti tematici legati ai Vendicatori Marvel, Epic Games è pronta a dare il via ad un evento speciale volto a celebrare l'immaginario della Casa delle Idee. A chiudere in grande stile la Stagione 4 ci penserà infatti il sorgere della minaccia di Galactus, con il Divoratore di Mondi in procinto di palesarsi nel mondo di Fortnite: Battaglia Reale. Ma cosa ci si deve aspettare da questo nuovo appuntamento digitale?

L'evento di Fortnite dedicato a Galactus prenderà il via il prossimo martedì 1 dicembre, con avvio atteso alle ore 22:00 del fuso orario italiano. Non sono disponibili informazioni ufficiali in merito a ciò che accadrà con l'arrivo di Galactus, ma i dataminer attivi sul gioco hanno diffuso alcune indiscrezioni in merito. Si parla in particolare si Skin dedicate al villain, oltre alla possibilità di guidare il Bus di Fortnite e di dotarsi di Jetpack. È inoltre opinione diffusa che al termine dell'evento i server di gioco possano risultare temporaneamente offline, per garantire l'implementazione delle novità in arrivo con la Stagione 5 di Fortnite. L'avvio di quest'ultima è infatti in programma per mercoledì 2 dicembre.