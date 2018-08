Fortnite Stagione 5 Settimana 6: dove trovare i 7 forzieri a Rifugio Ritirato

Come ormai ogni settimana, anche questa volta dovrete recarvi in un punto della mappa di Fortnite Battaglia Reale per aprire sette diversi forzieri.

Per completare una delle Sfide di questa Settimana 6 della Stagione 5 dovrete recarvi a Rifugio Ritirato, area che si trova all'estremità est della mappa. Capirete di essere nel posto giusto a causa dei numerosi alberi presenti in zona. Ci sono 12 diversi luoghi in questo punto della mappa dov'è possibile che appaia un forziere. Abbiamo quindi deciso di indicarveli tutti in modo da sapere esattamente cosa cercare e precedere gli altri all'inizio della partita. Ad accompagnare la descrizione dei luoghi troverete anche delle immagini che vi aiuteranno ad orientarvi.

Ecco quindi i luoghi in cui potrete trovare i forzieri a Rifugio Ritirato:

Il primo forziere può essere trovato sul balcone dell'altissima torre in legno. Paracadutandovi dal Vinderbus la noterete sicuramente. Il secondo forziere si trova nella stanza in cima alla torre, a due passi da quello precedente. Un altro forziere si trova sempre sulla torre, ma più in basso. Dovrete infatti scendere qualche gradino per trovarlo. Scesi dalla torre andate verso ovest, troverete una piccola struttura in legno. Create una scala, distruggete la parte frontale del tetto e aprite il forziere nascosto al suo interno. Sempre rispetto alla torre, procedete verso nord. Incontrerete questa volta due diverse casette in legno, una delle quali si trova in una posizione più elevata. Come prima, distruggete la parte frontale del tetto per trovare un forziere. A questo punto raggiungete la parte più elevata dell'area, leggermente ad ovest rispetto al centro. Troverete delle tende e un altro forziere. Dopo aver raccolto il forziere numero 6 scendete giù verso nord, fino a trovare una piccola struttura in legno a due piani. Un forziere si trova proprio al piano superiore, nei pressi di uno scaffale in metallo. Dalla posizione dell'ultimo forziere dirigetevi verso sud-ovest, verso l'arco di pietra che si trova esattamente sotto il forziere numero 6. Cercate tra le rocce per trovarlo. Cercate la grande casa a nord dell'area per poi muovervi verso sud-ovest. Noterete una casetta in legno con un piccolo bagno alla sua destra. Distruggete il tetto della casa in legno per trovare un altro forziere. Dopo aver raccolto l'ultimo forziere tornate verso la casa e create una scala per raggiungere la doppia finestra al secondo piano. Alla vostra destra c'è un altro forziere. Fate il vostro ingresso nella casa dall'entrata a nord. Appena dentro, in alto a destra, c'è un forziere. Cercate la parete con le due teste di cervo, distruggete la parete corrispondente a quella di destra e troverete l'ultimo forziere.

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (500) – 5 stelle [Gratuita]

Ottieni materiali da costruzione con un piccone (3.000) – 5 stelle [Gratuita]

Cerca dove le Teste di Pietra volgono lo sguardo (Difficile) – 10 stelle [Gratuita]

Cerca i forzieri a Rifugio Ritirato (7) – 5 stelle

Completa le sfide a tempo (5) – 5 stelle

Uccisioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (Difficile) – 10 stelle

Uccidi nemici a Pinnacoli Pendenti (3) (Difficile) – 10 stelle

