Fortnite Stagione 6: come cambierà la mappa? Un fan prova a immaginarlo

Ieri il Cubo Viola di Fortnite si è sciolto nel lago, dando ulteriori conferme sull'imminente arrivo della Stagione 6. Come potrebbe cambiare la mappa di Fortnite Battaglia Reale con la nuova Season? Un fan ha provato a immaginarlo con un concept art.

Il concept della mappa (ad opera del designer "Sardar") è stato caricato su Instagram dall'utente "fortnitewave", mostrando come potrebbe presentarsi la mappa di Fortnite Battaglia Reale con l'arrivo della Stagione 6.

Possiamo notare la presenza di due nuovi punti di interesse, insieme a una nuova tipologia di terreno nella quale combattere, con tutte le novità che ciò potrebbe implicare in termini di gameplay e meccaniche.

Il primo punto di interesse suggerito si chiama Crazy Coasters e si trova nella zona Nord Est della mappa. L'area sembra essere un parco di divertimenti dotato di enormi montagne russe, sulle quali i giocatori di Fortnite potrebbero salire nel corso delle partite.



Il secondo punto, Slippery Slopes, si presenta come una nuova area innevata posta nell'angolo nord-occidentale della mappa. Il nome Slippery Slopes sembrerebbe implicare la presenza di una zona montuosa, magari con l'introduzione di nuovi veicoli per attraversare le colline. Cosa ne pensate?

Naturalmente, dal momento che si tratta di un semplice concept art creato da un fan, la nuova mappa in cantiere per la Stagione 6 di Fortnite potrebbe rivelarsi molto differente. Voi cosa vi aspettate? A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games per conoscere tutte le novità in arrivo con la Season 6 del celebre Battle Royale.