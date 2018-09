Fortnite Stagione 6: come completare Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali

La Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale è finalmente cominciata portando con sé un mucchio di novità. Stravolgimenti alla mappa di gioco, i piccoli amici, le pietre ombra e chi più ha più ne metta. In mezzo a tante cose nuove, sono tornate anche le care vecchie sfide. Scopriamo cosa c'è in serbo per questa prima settimana!

Sfide della Settimana 1 della Stagione 6

Gratuite

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/3) – 5 stelle

Riacquista la salute da un Falò confortevole (0/150) – 5 stelle

Fase 1: Cerca dei Forzieri (0/3) (Difficile) – 3 stelle

Pass della Battaglia

Applica scudi (0/500) – 5 stelle

Fase 1: Raggiungi il Crocevia del Ciarpame – 5 stelle

Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali (0/7) (Difficile) – 10 stelle

(0/7) (Difficile) – 10 stelle Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5) (Difficile) – 10 stelle

In questa prima guida della Stagione 6 di Fortnite vi mostriamo dove si trovano i lampioni stradali sotto i quali bisogna danzare. Ce ne sono in totale 14 sparsi sull'isola di gioco, e li abbiamo tutti marcati sulla mappa che potete consultare in basso.

Non dovete far altro che dirigervi sul posto, posizionarvi sotto la loro luce, e danzare! Per portare a termine l'obiettivo dovrete farlo nei pressi di 7 differenti lampioni, anche in partite separate. Si tratta di una sfida di livello difficile, riservata ai possessori del nuovo Pass della Battaglia, che mette in palio ben 10 Stelle.