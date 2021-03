Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 1

Se volete sbloccare subito qualche skin del nuovo Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, allora non c'è niente di meglio che procedere al completamento di tutte le sfide della Settimana 1, le quali permettono di accumulare velocemente un bel po' di Punti Esperienza.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Trova manufatti d'oro vicino alla Guglia (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa è una classica sfida a base di collezionabili e sulle nostre pagine trovata la guida su come trovare manufatti d'oro vicino alla Guglia.

Crea un Mantello del Cacciatore (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione, che coinvolge il nuovo sistema di crafting degli oggetti, vi suggeriamo di leggere la guida con i consigli per cacciare animali selvatici e creare un Mantello da Cacciatore in Fortnite Stagione 6.

Raccogli parti meccaniche da veicoli, camion, bus o trattori (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Nulla di particolare: andate alla ricerca di veicoli abbandonati o perfettamente funzionanti e distruggeteli per recuperare delle parti meccaniche, simili agli ingranaggi che si possono ottenere in Fortnite Salva il Mondo.

Cacia animali selvatici (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Nella nostra guida dedicata al Mantello del Cacciatore potete trovare tutti i dettagli su come completare velocemente questa sfida e sulla posizione di alcuni animali sull'isola del battle royale.

Crea armi meccaniche usando parti meccaniche e un'arma improvvisata (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche questa missione riguarda il sistema di crafting e chiede ai giocatori di potenziare un'arma utilizzando delle parti meccaniche. Per tutti i dettagli su come effettuare questo passaggio, date pure uno sguardo alla guida su come creare armi meccaniche o primordiali nella Stagione 6 di Fortnite.

Crea armi primordiali usando ossa e armi improvvisate (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Nella guida segnalata poco sopra trovate tutti i dettagli anche sul potenziamento delle armi tramite l'utilizzo di Ossa di Animali.

Parla con i personaggi (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche nella Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 sono presenti i personaggi, ovvero personaggi controllati dall'intelligenza artificiale con i quali i giocatori possono interagire per accettare incarichi o effettuare acquisti. Parlate con tre diversi personaggi (sulla mappa vengono contrassegnati da un piccolo fumetto bianco) per completare la sfida.

Crea oggetti (3/6/9/12/15, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per la prima fase, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Questa è la sfida leggendaria della settimana e, come sempre, tiene conto dei progressi effettuati dai compagni di squadra poiché è una sfida di gruppo. L'obiettivo è molto semplice e chiede di creare qualsiasi tipo di oggetto: basta creare Mantelli da Cacciatore o versioni potenziate delle armi per fare progressi nella sfida e accumulare moltissimi XP.