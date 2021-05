Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 11

La penultima settimana della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziata e, con essa, sono arrivate anche le sfide settimanali grazie alle quali si possono ottenere un bel po' di Punti Esperienza utili a scalare i livelli del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Mantieni scudi al massimo per 1 minuto (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida è particolarmente semplice, soprattutto se si decide di completarla nella modalità Rissa a Squadre. Il metodo più rapido per portarla a termine è atterrare a Pantano Palpitante o in prossimità di un camion di Slurp e distruggere i contenitori della bevanda fino a raggiungere il 100% degli scudi (la barra blu sopra quella della vita): a questo punto nascondetevi in un luogo sicuro e restate lì per un minuto.

Usa bende (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida alla portata di tutti, dal momento che le bende sono uno degli oggetti più comuni. Dal momento che le bende si possono usare solo se i punti vita sono meno di 75, potete oltrepassare la tempesta per far calare la salute e poter utilizzare le tre bene utili per il completamento di questa missione.

Gioca in diverse modalità di gioco (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche questa è una sfida particolarmente semplice, visto che l'obiettivo consiste nell'avviare tre partite in altrettante modalità. Potete scegliere liberamente quali match avviare tra Solo, Coppie, Terzetti, Squadre, Rissa a Squadre e le altre modalità a tempo limitato.

Spendi lingotti d'oro con Mortafiamma (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

La missione in questione coinvolge uno dei tanti NPC presenti sull'isola. Questo personaggio si trova in un piccolo edificio a nord-ovest di Lago Languido e per completare la sfida non dovete far altro che andare a parlarci e acquistare un'arma o un oggetto spendendo dei Lingotti d'Oro.

Elimina un avversario a una distanza superiore a 25 metri (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Il metodo più rapido per portare a termine questa sfida è prendere parte ad un match nella modalità Rissa a Squadre e armarsi di un'arma particolarmente precisa come l'arco o il fucile a colpo singolo. Provate concentrarvi sugli avversari che tendono a stare fermi o che sono distratti, ovviamente posizionandovi a debita distanza (potete usare il sistema di ping per valutare quanto è lontano il bersaglio e comportarvi di conseguenza). Di tanto in tanto è possibile trovare giocatori inattivi, i quali possono essere eliminati "regalandovi" la sfida.

Posiziona un cristallo dello spirito sul monte più alto (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come posizionare un cristallo dello spirito sul monte più alto in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Visita le rovine di Spettri e Ombre (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida potete dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come visitare le rovine di Spettri e Ombre in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Infliggi danno con le Pistole Doppie (1.500/3.000/4.500/6.000/7.500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana riguarda l'arma appena ritornata nel battle royale: le Doppie Pistole. La missione in questione, che tiene conto anche dei progressi compiuti dai compagni di squadra poiché si tratta di una sfida di gruppo, consiste nell'infliggere danni agli avversari utilizzando la particolare arma. Ovviamente uno dei metodi più veloci per completare gli step della sfida è prendere parte alla modalità Rissa a Squadre, nella quale l'arma resta con voi anche dopo la morte ed è così possibile utilizzarla ripetutamente per accumulare eliminazioni.