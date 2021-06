Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 12

L'ultima settimana della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziata ed è ora possibile portare a termine gli incarichi finali il cui completamento permette di sbloccare le ultime ricompense stagionali, le quali spariranno con l'arrivo della Stagione 7.

Vi ricordiamo infatti che la nuova stagione avrà il via il prossimo martedì 8 giugno 2021 e avrete quindi meno tempo del solito per completare le sfide. Fortunatamente, però, queste missioni sono molto semplici ed è possibile completarle in pochissimo tempo.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Visita il Punto Zero (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa è probabilmente la missione di questa settimana che può essere completata più rapidamente, dal momento che tutto ciò che occorre fare per portarla a termine è atterrare sull'enorme torre situata in corrispondenza della Guglia, il punto d'interesse al centro dell'isola del battle royale.

Crea pistole (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida non è particolarmente complessa, ma occorre conoscere i luoghi nei quali è possibile trovare grosse quantità di risorse per creare delle armi. Il nostro consiglio è quello di atterrare nella discarica a nord-ovest di Moli Molesti, all'interno della quale ci sono pile di carcasse d'auto che, se distrutte, permettono di accumulare numerose parti meccaniche. Procuratevi queste risorse, raccogliere una qualsiasi pistola improvvisata (è l'unica che può essere trasformata in un'altra pistola) e tramite il menu del crafting create una pistola meccanica (potete fare lo stesso con delle ossa di animali per creare una pistola primordiale). Ripetete questo procedimento altre due volte e avrete completato la sfida settimanale.

Sconfiggi un Guardiano della Guglia (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per questa sfida vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sconfiggere un Guardiano della Guglia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Caccia predatori (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

La sfida in questione chiede ai giocatori di eliminare tre diversi predatori in giro per la mappa e, al momento, gli unici disponibili sono i dinosauri e i lupi. Sebbene vi siano numerosi punti di spawn per entrambi gli animali, non è detto che in ogni partita si possano trovare nello stesso luogo. Il nostro consiglio è di visitare in diverse partite l'area compresa tra Lago Languido e Foresta Frignante e, con un po' di fortuna e l'arma giusta, potreste imbattervi in un gruppo di tre lupi o tre raptor da fare fuori per completare la sfida.

Doma cinghiali fuori da Cascina Colossale (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta della sfida più complessa tra quelle disponibili questa settimana, dal momento che i cinghiali di Cascina Colossale sono solo tre e saranno in moltissimi i giocatori che proveranno a domarli. Il consiglio che possiamo darvi è di completare la sfida avviando una partita nella modalità Rissa a Squadre, atterrare alla Fattoria d'Acciaio per eliminare i due polli e creare un Mantello da Cacciatore e infine raggiungere il recinto di Cascina Colossale per addomesticare i tre cinghiali.

Fai una planata pollo a Cascina Colossale (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso vi suggeriamo di atterrare alla Fattoria d'Acciaio, ovvero l'isola ad est di Cascina Colossale, per afferrare un pollo e iniziare a planare sfruttando il pennuto fino a raggiungere il punto d'interesse verso ovest. Nel caso in cui doveste avere difficoltà per via degli avversari, potete sempre completare la missione nella modalità Rissa a Squadre.

Ruba un manufatto da Fortezza Furtiva e da Castello Corallo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione settimanale vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come rubare un manufatto da Fortezza Furtiva e da Castello Corallo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Spendi Lingotti d'Oro (1.200/2.400/3.600/4.800/6.000, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario della Settimana 12 è incredibilmente semplice, soprattutto se avete accumulato un bel po' di Lingotti d'Oro nelle ultime settimane. Sebbene si tratti di una sfida di gruppo, è improbabile che abbiate bisogno dell'aiuto dei vostri compagni di squadra, dal momento che accumulare e spendere 6.000 lingotti non è così difficile, soprattutto se si acquistano le armi esotiche presso i vari personaggi. Uno di questi è Lara Croft a Fortezza Furtiva, che vende uno speciale arco-rampino grazie al quale potete spendere rapidamente tutti i vostri risparmi.