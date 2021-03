Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 2

Con qualche giorno d'anticipo rispetto al previsto, oggi sono arrivate le sfide della Settimana 2 della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, le quali hanno come protagonista assoluto l'arco, una delle nuove armi del battle royale targato Epic Games.

Ecco di seguito alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove missioni settimanali:

Crea un Arco Meccanico, un Arco esplosivo meccanico e un Arco meccanico Onda d'urto (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa guida vi rimandiamo ai nostri consigli su come creare un Arco esplosivo meccanico e un Arco meccanico Onda d'urto in Fortnite Capitolo 2.

Infliggi danno con armi meccaniche (0/300) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di una sfida molto semplice che chiede ai giocatori di colpire più e più volte gli avversari con una qualsiasi arma meccanica (quelle che si trovano in giro o si costruiscono tramite l'ausilio di Parti Meccaniche). Se trovate difficoltà ad eliminare gli avversari potete al solito ricorrere alla modalità Rissa a Squadre e accanirvi sui giocatori inattivi.

Infliggi danni esplosivi agli avversari (0/1.000) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

In maniera simile alla precedente sfida, questa missione vuole che si colpiscano i nemici con armi esplosive, ovvero granate, lanciarazzi o archi con frecce esplosive. Un buon metodo per completare la sfida è entrare in match di Rissa a Squadre ed eliminare i giocatori fermi o distratti con qualche granata. Non dimenticate inoltre di frugare nelle casse di rifornimenti azzurre, poiché al loro interno potrebbe nascondersi un utilissimo lanciarazzi con il quale la sfida diventa un gioco da ragazzi.

Doma un cinghiale (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida occorre creare un Mantello da Cacciatore, indossarlo e poi avvicinarsi ad un qualsiasi cinghiale per interagirci e addomesticarlo. Il metodo più semplice per completare questa sfida è entrare nel recinto a sud di Cascina Colossale, il quale è solitamente pieno zeppo di cinghiali. Se avete bisogno d'aiuto per completare la sfida, date un'occhiata alla nostra guida su come creare un Mantello da Cacciatore in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Usa diverse zipline (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida è davvero semplice, dal momento che basta interagire con cinque diverse zipline in giro per l'isola, ovvero le corde sospese che permettono di spostarsi rapidamente da un luogo all'altro. Il modo più rapido per completare la missione è sfruttare le numerose zipline che circondano l'enorme torre della Guglia e quelle che collegano Corso Commercio a Foschi Fumaioli. La sola torre è circondata da zipline e con qualche salto è possibile portare a termine la sfida in pochi secondi.

Ottieni libri di letteratura da Parco Pacifico, Lago Languido o Corso Commercio (0/4) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida su come ottenere libri di letteratura da Parco Pacifico, Lago Languido o Corso Commercio in Fortnite. Va precisato che i libri non vanno raccolti tutti in una sola partita e sta al giocatore scegliere in quali punti recarsi per trovarli.

Infliggi un colpo alla testa con un arco (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa è un'altra sfida particolarmente semplice, visto che l'obiettivo consiste nel colpire una sola volta con un qualsiasi arco la testa di un avversario. Se non riuscite a completare la sfida, potete sempre avviare un match in Rissa a Squadre e colpire qualche avversario distratto o inattivo.

Infliggi danno con gli archi (sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per la prima fase, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana non è ancora disponibile ma è anch'esso legato all'utilizzo degli archi. Per completare tutti e cinque gli step basta continuare a colpire i nemici con qualsiasi tipo di arco e, per velocizzare la sfida, è possibile avvalersi dell'aiuto dei compagni di squadra. Anche questa volta si tratta di una sfida di gruppo e verranno quindi considerati anche i progressi fatti dai giocatori presenti nella squadra.