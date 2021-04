Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Epic Games ha ufficialmente dato il via alla Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 con la nuova ondata di sfide, alcune delle quali sono dedicate al mini-evento pasquale che si sta tenendo sull'isola del battle royale.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Vola per 20 metri con un pollo (0/20) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa semplice missione vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come volare per 20 metri con un pollo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Caccia un pollo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione non dovete fare altro che eliminare un pollo in giro per la mappa. Se volete andare a colpo sicuro vi consigliamo di atterrare alla Fattoria d'Acciaio, dov'è sempre presente almeno un pollo.

Cattura del pesce a Campo Merluzzo, Lago delle Canoe o Fortezza Furtiva (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta anche in questo caso di una missione davvero semplice, soprattutto per chi riesce ad avere abbastanza fortuna da trovare una fiocina presso uno dei tre luoghi indicati: l'obiettivo consiste infatti nel pescare cinque pesci, anche tutti nella stessa area. Sappiate che in molti si fionderanno in questi luoghi per andare a pesca, quindi vi suggeriamo di completare la sfida in modalità Rissa a Squadre per restare da soli e andare a caccia di pesci senza alcun tipo di disturbo. In calce alla guida trovate anche una mappa che abbiamo realizzato per voi, sulla quale potete trovare la posizione esatta di Campo Merluzzo e Lago delle Canoe, entrambi non contrassegnati sulla mappa in game.

Infliggi danni con i fucili pesanti (0/1.000) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa missione: avviate una qualsiasi modalità di gioco e continuate a colpire i nemici con qualsiasi fucile a pompa. Anche in questo caso la modalità Rissa a Squadre permette di velocizzare il completamento della sfida.

Metti a segno colpi alla testa con i fucili (0/10) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Nulla di troppo difficile anche in questo caso, visto che si tratta di colpire con un qualsiasi tipo di fucile la testa di un nemico per dieci volte. Se proprio non riuscite a completare la missione, potreste accanirvi sui nemici inattivi nelle partire di Rissa a Squadre o su un boss, poiché alcuni di questi vengono considerati per le sfide settimanali (Cuore Nero, Zenith e Raptor).

Infliggi danni entro 20 metri usando una pistola (0/500) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Altra sfida banale: procuratevi una pistola e infliggete danno ai nemici senza stargli troppo lontano. Mirate alla testa per massimizzare il quantitativo di punti danno inflitti e completare più velocemente la sfida. Anche in questo caso potreste sfruttare a vostro vantaggio la modalità Rissa a Squadre.

Elimina Rapace, Zenith o Cuore Nero (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di seguire la nostra guida su come eliminare Rapace, Zenith o Cuore Nero in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, la quale contiene tutti i dettagli sulla posizione di questi nemici.

Raccogli le Uova molleggiate nascoste sull'isola (10/20/30/40/50, sfida di gruppo) - Ricompensa: Strumento da raccolta Qua qua tattici e 35.000 Punti Esperienza al primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Questa sfida di gruppo resterà attiva solo per una settimana e, a differenza delle scorse settimane, mette in palio non solo un gran quantitativo di Punti Esperienza utili per scalare i livelli del Pass Battaglia ma anche un esclusivo piccone di Pasqua. Se non sapete come trovare questi oggetti dell'evento, leggete pure la guida su come raccogliere Uova molleggiate e sbloccare gratis il piccone Qua qua tattici in Fortnite.