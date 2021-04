Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 4

Sono ora disponibili tutte le nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, il cui completamento permette anche questa volta di scalare con relativa facilità i livelli del Pass Battaglia e accaparrarsi tutte le ricompense premium e gratuite.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Incendia le strutture (0/10) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa semplice sfida esistono diversi modi. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come incendiare le strutture nella Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2.

Cerca forzieri (0/7) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa banale missione consiste nell'apertura di sette forzieri, non necessariamente in una sola partita. Continuate a giocare normalmente e in una o due partite l'avrete completata senza nemmeno rendervene conto.

Elimina gli avversari con armi di rarità Rara o superiore (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso si tratta di una sfida relativamente semplice, poiché l'obiettivo consiste nell'eliminare tre diversi avversari controllati dai giocatori o boss con un'arma blu, viola o arancione. Potreste decidere di completare questa missione anche nella modalità Rissa a Squadre, nella quale è facile trovare armi più rare con le quali eliminare i nemici.

Colpisci gli animali selvatici con un'onda d'urto usando un arco o una granata a onda d'urto (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa è forse la missione più insidiosa di questa Settimana 4, poiché richiede non solo di entrare in possesso di una granata onda d'urto (o dell'arco che spara proiettili in grado di respingere gli avversari), ma anche di colpire un animale selvatico. A questo proposito, vi suggeriamo di prendere di mira lupi e cinghiali, i quali hanno un atteggiamento ostile e aggrediscono il giocatore. Diventa molto difficile invece far schizzare via polli e rane, i quali scappano via alla vista del giocatore e, a meno che non riusciate a chiuderli con qualche struttura, è quasi impossibile colpirli.

Doma animali selvatici (0/10) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida vi suggeriamo di leggere la nostra guida con i consigli su come creare un mantello da cacciatore in Fortnite Stagione 6 e, una volta creato ed equipaggiato l'oggetto, avvicinatevi ad un cinghiale nei pressi di Cascina Colossale per addomesticarlo.

Infliggi danno agli avversari con il Riciclatore (0/300) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione dovete andare alla ricerca di un Riciclatore, la nuova arma a due mani di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 che funziona diversamente da tutte le altre bocche da fuoco. Una volta con il Riciclatore tra le mani, dovete aspirare oggetti dello scenario tenendo premuto il grilletto sinistro: in questo modo il caricatore dell'arma sarà pieno e potrete sparare i potenti proiettili sui nemici.

Rianima un compagno (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida si può completare solo nelle modalità Coppie, Terzetto e Squadre e non è molto difficile, soprattutto se avviate una partita e fate in modo che il vostro alleato si butti giù da un'alta struttura per farsi rianimare da voi.

Infliggi danni con armi primordiali (2.500/5.000/7.500/10.000/12.500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

La sfida leggendaria di questa settimana consiste nell'infliggere danno ai nemici con una qualsiasi arma primordiale: si tratta delle armi che si creano tramite l'ausilio delle ossa di animali e che possono anche essere trovate in giro per la mappa. Dal momento che gli step di questa sfida possono essere completati con l'aiuto dei compagni di squadra, vi suggeriamo di portare a termine la missione giocando la modalità Rissa a Squadre, in cui è possibile fare numerose eliminazioni.