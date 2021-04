Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 5

A pochi giorni dal lancio dell'aggiornamento 16.20 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, il quale ha introdotto le ruote da fuoristrada e il set di skin a tema Horizon Zero Dawn, ecco che arrivano anche le sfide della Settimana 5, grazie alle quali si possono accumulare moltissimi XP.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Infliggi danni con le mitragliette (0/1.000) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa è una missione molto semplice, dal momento che non dovete fare altro che andare alla ricerca di una qualsiasi mitraglietta e poi danneggiare gli avversari, i boss o gli squali bottino. Per rendere più semplice la sfida potreste atterrare sulla mappa nella modalità Rissa a Squadre e magari trovare una mitraglietta epica con la quale falciare nnumerosi avversari e completare la missione in una partita o due.

Cerca le scatole di munizioni (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa sfida, la quale vuoel che i giocatori aprano un totale di cinque diverse scatole di munizioni, anche in partite diverse. È probabile che completiate questa missione prima ancora di accorgervi di averla sbloccata.

Usa un falò (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida molto semplice, dal momento che l'intera isola del battle royale di Epic Games è piena di falò pronti per essere utilizzati dai giocatori che vogliono recuperare salute. È presente almeno un falò in ogni punto d'interesse e per utilizzarne uno occorre spendere qualche unità di legno (30 per rinfocolare, 200 per accendere). Per rendere tutto più veloce potete avviare una partita in Rissa a Squadre, nella quale si inizia a giocare con 150 unità di ciascun materiale, e atterrare ad esempio sulla spiaggia di Sabbie Sudate, sulla quale ci sono diversi falò con i quali interagire per completare la sfida.

Modifica veicoli con pneumatici da fuoristrada (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come modificare veicoli con pneumatici da fuoristrada in Fortnite Capitolo 2.

Guida da Sabbie Sudate a Cascina Colossale senza lasciare il veicolo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questo genere di missione è già stata proposta in passato ed è tutt'altro che complessa, sebbene richieda una certa preparazione da parte del giocatore e anche un po' di fortuna, visto che alcuni veicoli sono più veloci di altri. Atterrate a Sabbie Sudate e fate il pieno al veicolo più veloce che trovate in zona e, una volta riempito il serbatoio del mezzo, dirigetevi verso Cascina Colossale senza mai uscire dal veicolo. Per muovervi più rapidamente vi suggeriamo di non uscire mai dalla strada e di evitare di correre troppo, dal momento che non vi è un limite di tempo per il completamento della sfida. Anche in questo caso, inoltre, potreste approfittare della Rissa a Squadre per completare la missione in tranquillità.

Mantieni per 4 secondi una velocità minima di 65 con un veicolo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida non è particolarmente difficile, ma anche questa volta dovreste procurarvi un veicolo abbastanza veloce da permettervi di raggiungere i 65 Km/h per quattro secondi. Una volta saliti a bordo di un mezzo, andate alla ricerca di un rettilineo e non andate mai fuori strada: in questo modo non dovreste faticare a completare la missione. Se volete andare sul sicuro, procuratevi una Whiplash e utilizzate il turbo in una strada dritta.

Ottieni 2 secondi di tempo in volo su un veicolo (0/2) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete consultare la nostra guida su come ottenere 2 secondi di tempo in volo su un veicolo in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Raccogli lingotti (1.000/2.000/3.000/4.000/5.000, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana è molto semplice, sebbene richieda del tempo per essere completato. L'obiettivo è infatti quello di accumulare lingotti d'oro e per farlo occorre aprire forzieri, eliminare giocatori, completare incarichi, aprire casseforti e portare a termine taglie. Se avete fretta, potete approfittare del fatto che si tratta di una sfida di gruppo per giocare con altri giocatori e avanzare più rapidamente grazie ai progressi condivisi.