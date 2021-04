Fortnite Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 6

Oggi ha avuto ufficialmente inizio la Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, la quale ha portato nel battle royale di Epic Games una serie di nuove sfide il cui completamento permette di scalare rapidamente i livelli del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Apri casseforti (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

La prima sfida di cui andiamo a parlare è con tutta probabilità anche la più insidiosa dell'intero elenco, dal momento che coinvolge un oggetto la cui comparsa nei vari luoghi dell'isola è puramente casuale. Le casseforti possono essere trovate in luoghi specifici della mappa, ma in ciascuno di esse non è detto che ce ne sia una ed occorre quindi avere un pizzico di fortuna. Il nostro consiglio è quello di individuare la posizione di un paio di casseforti e continuare ad atterrare sugli edifici che le contengono fino a quando non le trovate. Non dimenticate che l'apertura di una cassaforte, contenente parecchi Lingotti d'Oro, è particolarmente lunga e durante questo processo potreste esporvi ai colpi degli avversari.

Completa taglie (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida non è molto difficile ma richiede un pizzico di pazienza e anche un po' di fortuna, dal momento che le taglie chiedono ai giocatori di eliminare uno specifico avversario sulla mappa e in alcuni casi potrebbero indirizzarvi verso un nemico particolarmente abile. Per chi non lo sapesse, le taglie possono essere accettate presso vari personaggi in giro per la mappa, in maniera simile agli incarichi.

Raggiungi il massimo degli scudi in partite diverse (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa è senza dubbio la più semplice delle sfide della Settimana 6 e, come accade spesso, potreste completarla senza nemmeno accorgervene. L'obiettivo consiste infatti nell'ottenere il 100% degli scudi in tre diverse partite. Vi ricordiamo che per caricare al massimo uno scudo potete bere due pozioni piccole ed una grande oppure direttamente due pozioni grandi. Se siete a corto di liquido blu, potreste anche andare a caccia di pesci, molti dei quali ripristinano lo scudo.

Rimani entro un raggio di 20 m da un giocatore per 3 secondi mentre indossi un travestimento da oggetto (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come rimanere entro un raggio di 20 m da un giocatore per 3 secondi mentre indossi un travestimento da oggetto.

Colpisci da una distanza di 50 m o maggiore con un arco (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa missione non è particolarmente complessa, ma richiede una buona dose di precisione e anche la giusta fortuna, poiché il bersaglio deve essere immobile o comunque muoversi non troppo rapidamente per consentire al giocatore di prendere la mira. Se volete vincere facile, vi suggeriamo di completare questa sfida in modalità Rissa a Squadre, dove capita molto spesso che i giocatori siano inattivi o restino fermi sugli alberi per colpire gli altri con armi a distanza.

Completa una prova di nuoto a tempo a Foresta Frignante o Castello Corallo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta in questo caso di un'altra sfida molto semplice, dal momento che entrambe le sfide a nuoto (basta completarne solo una) sono incredibilmente facili e veloci da portare a termine. Per dare il via alla gara dovete atterrare in uno dei due luoghi indicati e trovare il cronometro, facilmente individuabile grazie alla colonna luminosa che permette di vederlo anche in lontananza, interagirci e poi attraversare tutti i simboli lungo il percorso entro il tempo limite.

Visita Vista elegante, Affitto arcobaleno e Faro di Lockie (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete trovare la nostra guida con i consigli su come visitare Vista elegante, Affitto arcobaleno e Faro di Lockie in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Infliggi danni con armi improvvisate (2.500/5.000/7.500/10.000/12.500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Anche questa settimana l'incarico leggendario consiste nell'infliggere danni agli avversari utilizzando una specifica tipologia di bocche da fuoco, ovvero le armi improvvisate. Per chi non lo sapesse, si tratta delle armi "neutre", le quali possono essere poi trasformate tramite il crafting in armi meccaniche (con parti d'auto) o primordiali (con ossa di animali). Ovviamente si tratta di una sfida di gruppo e potete quindi avvalervi dell'aiuto di altri giocatori presenti nella vostra squadra per velocizzare i progressi ed ottenere i Punti Esperienza.