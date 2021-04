Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 7

A partire da oggi sono disponibili per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 le nuove sfide della Settimana 7 della Stagione 6, il cui completamento permette di scalare velocemente qualche livello del Pass Battaglia ed ottenere così tutte le varie ricompense premium e gratuite.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Eliminazione con arma improvvisata (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa sfida, dal momento che per completarla non occorre fare altro che procurarsi una qualsiasi arma improvvisata e poi eliminare un nemico.

Eliminazione con arma primordiale (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Proprio come la sfida precedente, dovete in questo caso effettuare un'eliminazione con un'arma appartenente ad una categoria specifica, ovvero le armi primordiali. Se non ne riuscite a trovare una, potete andare a caccia di ossa di animali e costruirvene una grazie al crafting.

Eliminazione con arma meccanica (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

La terza ed ultima sfida legata alle eliminazioni coinvolge le armi meccaniche, molto più rare rispetto alle precedenti. In questo caso vi suggeriamo di avviare una partita in modalità RIssa a Squadre, atterrare presso la discarica a nord-ovest di Moli Molesti e distruggere le pile di carcasse d'auto per raccogliere le parti meccaniche e costruire un'arma attraverso il menu del crafting.

Contrassegna armi di rarità diversa (0/7) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete puntare il mirino ad armi di colore diverso mentre sono a terra e premere il tasto dedicato al ping, che su console corrisponde alla freccia sinistra della croce direzionale. Ecco di seguito l'elenco completo delle armi da contrassegnare: comune (bianca), non comune (verde), rara (blu), epica (viola), leggendaria (arancione), mitica (oro) ed esotica (azzurra). Se le prime cinque sono semplicissime da trovare in una qualsiasi partita di Rissa a Squadre (le casse di rifornimenti contengono un'arma epica o leggendaria), le ultime due sono un po' più complesse da reperire. Se volete un'arma esotica potete ad esempio comprare l'Arco-Rampino a Fortezza Furtiva, parlando con Lara Croft. Se invece siete interessati all'arma mitica, vi suggeriamo di atterrare alla Guglia per eliminare Raz e raccogliere il suo Arco Esplosivo.

Raccogli carne o peperoni (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa missione vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come raccogliere carne o peperoni in Fortnite Capitolo 2.

Consuma oggetti raccolti (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice e per completarla non dovete far altro che mangiare tre diversi oggetti che possono essere raccolti da terra come funghi, mele, cavoli e altro. Il modo più rapido per portare a termine la missione è atterrare al Frutteto, dov'è possibile trovare moltissime mele, oppure in prossimità di Foresta Frignante, dove si trovano funghi in quantità.

Caccia Raptor (0/2) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete dare uno sguardo alla nostra guida con i suggerimenti su come trovare e cacciare Raptor in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Danneggia avversari (2.500/5.000/7.500/10.000/12.500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Questa sfida è davvero semplice e potreste completarla anche senza accorgervene, poiché per portarne a termine i vari step basta continuare ad infliggere danni ai nemici con qualsiasi tipo di arma o gadget. Dal momento che si tratta di una sfida di gruppo e che quindi vengono considerati i progressi dei compagni di squadra, potete decidere di velocizzare il completamento della missione avviando una partita in modalità Rissa a Squadre e procurandovi un fucile d'assalto meccanico, così da avere una maggiore precisione e falciare qualsiasi avversario a vista.