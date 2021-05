Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 8

Anche oggi, Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 ha accolto le nuove sfide della Settimana 8. Se non avete ancora sbloccato lo stile aggiuntivo di Neymar Jr, si tratta dell'occasione perfetta per completare qualche incarico epico e completare il set della skin segreta del Pass Battaglia.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Trova libri di ricerca da Siepi d'Agrifoglio e Parco Pacifico (0/8) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

In questo caso potete leggere sulle nostre pagine la guida con i consigli su come trovare libri di ricerca da Siepi d'Agrifoglio e Parco Pacifico in Fortnite.

Usa un dispositivo di lancio dalle Torri Guardiane (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per il completamento di questa sfida vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come usare un dispositivo di lancio dalle Torri Guardiane in Fortnite.

Apri forzieri alla Guglia o alle Torri Guardiane (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice, dal momento che in giro per la mappa è possibile trovare ben sei diverse Torri Guardiane con diversi forzieri sulla loro cima. Atterrate su una qualsiasi torre e aprite i forzieri per completare la missione.

Danneggia un avversario entro 10 secondi dall'atterraggio (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Avviate una partita in Rissa a Squadre, procuratevi un'arma e suicidatevi: al respawn vi ritroverete ad atterrare in prossimità del punto più caldo della mappa, nel quale è facile individuare un nemico da colpire subito dopo l'atterraggio. Per completare la sfida basta colpire una sola volta un nemico, non importa eliminarlo o colpirlo alla testa.

Danza nella cucina di Durr Burger (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per chi non sapesse cosa sia il Durr Burger, si tratta del ristorante abbandonato proprio ad ovest di Foresta Frignante. Entrate nell'edificio, trovate la cucina e, unavolta dentro, eseguite una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto per completare la sfida e ricevere la ricompensa.

Usa un Vasetto di Lucciole a Pozza della Pizza (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Proprio come il Durr Burger, Pozza della Pizza è un altro luogo non contrassegnato sulla mappa che sicuramente conoscerete. Si tratta in questo caso della pizzeria abbandonata poco più a nord di Cascina Colossale e a sud del Frutteto. Raccogliete un vasetto di lucciole in giro per la mappa e poi lanciatelo all'interno dell'edificio per completare la sfida.

Guida da Durr Burger a Pozza della Pizza senza uscire da un veicolo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida potrebbe sembrare complessa, ma non lo è a causa della totale assenza di un timer. Per completare la missione dovete atterrare al ristorante abbandonato ad ovest di Foresta Frignante e trovare un'auto (se non ha il serbatoio pieno, ricaricatelo): saltate a bordo e con molta calma dirigetevi verso la pizzaria abbandonata a nord di Cascina Colossale. Il fiume che separa alcune aree della mappa potrebbe essere un problema, quindi muovetevi molto lentamente e, quando potete, cercate di restare sull'asfalto per muovervi più rapidamente ed evitare incidenti, i quali potrebbero costringervi ad uscire dal veicolo annullando la sfida. Nel caso in cui ci fossero troppi giocatori ad infastidirvi durante il percorso, potreste pensare di completare la sfida in Rissa a Squadre.

Distruggi strutture con il fuoco (100/200/300/400/500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario di questa settimana è più semplice e veloce di quelli proposti di recente, dal momento che reperire lucciole in alcune aree della mappa come Foresta Frignante è davvero semplice. Atterrate in questo punto d'interesse e procuratevi quante più lucciole possibile, poi avvicinatevi agli edifici e lanciate una lucciola al loro interno per dargli fuoco. Ripetete questo procedimento qualche volta e completerete la sfida in poco tempo, soprattutto se vi avvalete dell'aiuto dei compagni di squadra (come tutti gli incarichi leggendari, anche questo è una sfida di gruppo).