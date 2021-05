Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 9

Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games ha aggiornato oggi la pagina dedicata alle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 con la nuova ondata di missioni relative alla Settimana 9.

Se non avete ancora raggiunto il livello 100 del Pass Battaglia e avete bisogno ancora di un po' di Punti Esperienza, ecco qualche suggerimento per completare velocemente le nuove sfide:

Attiva una fenditura acquistandola da un personaggio (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come attivare una fenditura acquistandola da un personaggio in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Caccia un cinghiale (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa missione è piuttosto semplice, soprattutto se consideriamo che i punti di spawn dei cinghiali sono sempre gli stessi ed è ora possibile trovarne diversi anche nella modalità Rissa a Squadre. Se volete andare a colpo sicuro, potete trovare diversi cinghiali nell'enorme recinto situato nei pressi di Cascina Colossale, sebbene sia meglio atterrare lì in Rissa a Squadre, visto che saranno in moltissimi i giocatori diretti lì con l'obiettivo di eliminare uno di questi animali e completare la sfida settimanale.

Trascorri 7 secondi entro 7 metri da un pollo in fuga (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso si tratta di una missione molto veloce da portare a termine, soprattutto se si conoscono i luoghi nei quali è possibile trovare almeno un pollo. Uno di questi è sicuramente la Fattoria d'Acciaio, ovvero l'isolotto ad ovest di Cascina Colossale. Atterrate in questo punto d'interesse non segnato sulla mappa e rincorrete uno dei polli che si aggirano per l'area fino ad accumulare il quantitativo di tempo necessario al completamento della missione settimanale.

Ottieni salute nella Tempesta (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida molto semplice che potete completare in una qualsiasi modalità, dal momento che non occorre fare altro che procurarsi un qualsiasi oggetto in grado di ripristinare la salute del giocatore ed utilizzarlo all'interno della Tempesta. Se non sapete dove trovare oggetti di questo tipo potete atterrare al Frutteto o alla Fattoria d'Acciaio, dov'è possibile raccogliere un gran quantitativo di consumabili da utilizzare dopo aver attraversato la Tempesta.

Usa una Granata a onda d'urto su di te mentre sei nella Tempesta (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Proprio come la sfida precedente dovete andare a caccia di uno specifico oggetto per poi utilizzarlo nella Tempesta. Dal momento che le Granate a onda d'urto sono piuttosto comuni nella modalità Rissa a Squadre, potete avviare una partita in questa LTM e, una volta trovata la granata, entrare nella Tempesta e lanciarla ai vostri piedi per completare la sfida.

Sopravvivi alle fasi della Tempesta (0/5) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa missione non richiede particolari sforzi da parte del giocatore, che deve limitarsi a giocare e a sopravvivere fino al suo completamento. Se non riuscite a sopravvivere abbastanza nelle normali partite in Solo, Terzetti e Squadre potreste affrontare match in Rissa a Squadre: i progressi verranno registrati in maniera più lenta ma in due o tre partite dovreste riuscire a completare senza troppi problemi la missione.

Costruisci nella Tempesta (0/10) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso potete completare facilmente la sfida in modalità Rissa a Squadre, dal momento che questa particolare LTM dà ai giocatori 150 unità di ogni materiale a inizio match e il primo cerchio si chiude molto rapidamente. Cercate quindi di atterrare in un luogo remoto della mappa e, una volta nella Tempesta, costruite dieci strutture di qualsiasi forma o materiale per portare a termine la missione.

Cattura un pesce (50/100/150/200/250, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

L'incarico leggendario della Settimana 9 è tutto incentrato sulla pesca e richiede di catturare un grosso quantitativo di pesci. Si tratta come sempre di una sfida di gruppo, la quale può quindi essere completata rapidamente grazie al contributo dei compagni di squadra. Se volete velocizzare il completamento di questa missione potete avviare partite in Rissa a Squadre, trovare una Fiocina e utilizzarla per pescare fino a lasciare una sola carica dell'oggetto: ad ogni morte rientrerete con la fiocina come nuova e potrete riutilizzarla come se l'aveste appena raccolta. Sappiate inoltre che questa è la settimana della pesca e, di conseguenza, pescare è molto più semplice a causa dell'aumento del numero di pesci presenti nei punti da pesca, dell'aumento dell'80% dello spawn di questi punti e della rimozione delle munizioni tra i possibili oggetti pescati. Insomma, completare questa sfida sarà un gioco da ragazzi.