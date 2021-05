Fortnite, Stagione 6: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Epic Games ha aggiornato come tutti i giovedì la pagina dedicata alle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, che ha da poco accolto tutte le nuove missioni relative alla Settimana 10, durante la quale sarà possibile trovare molti più oggetti per il movimento come i Saltaflopper e le Granate a onda d'urto.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Elimina un giocatore mentre nuoti (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Questa sfida non è molto complessa e può essere completata in qualsiasi modalità. Il metodo più semplice per portarla a termine è forse quello di atterrare a Sabbie Sudate, che tra i punti d'interesse che affacciano sul mare è il più affollato. Avviate una partita, atterrate sul porticciolo per raccogliere un'arma (preferibilmente un fucile d'assalto o una pistola) e poi tuffatevi subito in acqua per posizionarvi ed eliminare uno dei vari avversari che si aggirano per la spiaggia. In caso di difficoltà potete sempre ricorrere alla Rissa a Squadre, sperando che il cerchio si chiuda proprio in corrispondenza di un'area contenente anche un piccolo specchio d'acqua.

Infliggi danni ai giocatori entro 30 secondi dall'atterraggio dal Bus della Battaglia (0/150) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida molto semplice ma, in questo caso, non è possibile ricorrere al solito trucco della Rissa a Squadre. Dovete infatti accumulare danni entro i 30 secondi dall'atterraggio dal Bus della Battaglia. Il modo più rapido per completare la sfida è gettarsi in un luogo affollato e accanirsi sugli avversari con il piccone o con un'arma appena raccolta. Non preoccupatevi nel caso in cui dovessero eliminarvi, poiché non occorre terminare la missione in una sola partita.

Eliminazione con piccone (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

La strategia da mettere in pratica è la medesima della sfida precedente. A differenza dell'altra sfida, però, in questo caso potete decidere se eliminare un avversario in Rissa a Squadre, modalità in cui si trovano spesso giocatori inattivi che possono fare da bersaglio.

Costruisci castelli di sabbia speciali (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

In questo caso vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida con i consigli su come costruire e distruggere castelli di sabbia speciali in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.

Infliggi danno alle consegne di rifornimenti in arrivo (0/100) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Mai come in questo caso la modalità Rissa a Squadre fa al caso nostro: durante le partite in questa modalità cadono continuamente dei rifornimenti (le scatole di colore azzurro) e per completare la missione dovete infliggere 100 punti danno ai "paracaduti" che accompagnano a terra le consegne con una qualsiasi arma, preferibilmente un fucile di precisione, un arco o un fucile d'assalto.

Strutture dei giocatori avversari distrutte in un veicolo (0/1) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Per questa sfida dovete semplicemente salire a bordo di un qualsiasi veicolo e distruggere una struttura costruita da un avversario. Se volete completare la sfida con stile vi suggeriamo di utilizzare un furgone, magari con le ruote da fuoristrada per guidarlo senza problemi su tutte le superfici.

Distruggi castelli di sabbia speciali (0/3) - Ricompensa: 24.000 Punti Esperienza

Trovate tutti i dettagli su come completare questa sfida nella guida suggerita poco più sopra e relativa alla costruzione di castelli di sabbia speciali.

Tempo in volo con Saltaflopper e Granate a Onda d'Urto (100/200/300/400/500, sfida di gruppo) - Ricompensa: 35.000 Punti Esperienza per il primo step, 24.500 Punti Esperienza per le quattro fasi successive

Anche questa settimana arriva un nuovo incarico leggendario che può essere completato con l'aiuto dei compagni di squadra, i cui progressi vengono registrati e contribuiscono a velocizzare la sfida. Questa volta dovrete utilizzare un gran numero di Saltaflopper e Granate Onda d'Urto, dal momento che la sfida chiede di accumulare tempo in volo dopo aver utilizzato uno dei due oggetti. Non avrete alcun problema a completare la missione in questione, dal momento che coinvolge gli oggetti legati al tema principale della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.