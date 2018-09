Fortnite Stagione 6: crash e problemi di accesso su Xbox One, Epic Games indaga

Nella mattinata odierna Epic Games ha dato il via alla Stagione 6 di Fortnite pubblicando la patch 6.0 che ha introdotto una lunga lista di novità, ma anche alcuni gravi problemi, soprattutto per gli utenti Xbox One.

Come segnalato su Reddit, la versione Xbox One di Fortnite è afflitta da frequenti crash e freeze che impediscono agli utenti di giocare, e persino di accedere al menu principale. Epic Games è al corrente del problema e qualche ora fa ha affermato di essere al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Non possiamo fare altro, dunque, che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli sviluppatori. Anche voi avete riscontrato gli stessi problemi?

Ricordiamo che con la patch 6.0 di Fortnite: Battaglia Reale la mappa di gioco ha subìto alcuni importanti cambiamenti: l'isoletta al centro di Lago del Bottino è adesso sospesa a mezz'aria in seguito alla comparsa di un violento tornado causato dal cubo viola, caduto nello specchio d'acqua qualche giorno fa; in giro per la mappa è inoltre possibile trovare le cosiddette Pietre d'ombra, che permettono ai giocatori di diventare invisibili, muoversi rapidamente e attraversare gli oggetti solidi e le costruzioni. Fra le nuove ricompense troviamo invece i Music Pack, grazie ai quali potremo cambiare la musica all'interno dei menu, e i Piccoli amici, animali da compagnia che potranno accompagnarci durante le partite. Per scoprire tutte le novità della Stagione 6 di Fortnite, rimandiamo all'apposita news riassuntiva. Sulle nostre pagine potete inoltre consultare le guide in cui vi spieghiamo dove trovare la Stella nascosta nella sfida "Battuta di Caccia", e come completare "Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali".