Fortnite Stagione 6: il cubo continuerà a crescere? Disponibile ora il nuovo aggiornamento

Stando alle informazioni trapelate da un recente datamine, sembra che il cubo viola di Fortnite Stagione 6 possa continuare a crescere nel corso del tempo. Epic Games, intanto, ha appena pubblicato il nuovo aggiornamento che risolve i problemi riscontrati con le animazioni.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i dataminer hanno scovato diversi riferimenti alla crescita del cubo tra gli asset di Fortnite Battaglia Reale. Il nome dei file lascia intendere che il cubo viola continuerà a crescere nel corso del tempo, raggiungendo diversi livelli di grandezza: Epic Games ha in serbo qualcosa? Nuovi eventi legati al cubo e alla conformazione dell'isola?

Intanto, come possiamo leggere nel post di reddit riportato a fondo pagina, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo aggiornamento di Fortnite che risolve alcuni bug riscontrati con gli oggetti e le animazioni del gioco. In particolare, l'update dovrebbe correggere la fisica del seno della Cowgirl, che come segnalato dalla stessa Epic Games era afflitta da alcuni glitch grafici non voluti.

Cosa ne pensate delle novità introdotte dalla Stagione 6 di Fortnite, a partire dalle modifiche ambientali apportate alla mappa di Battaglia Reale? Ricordiamo che da ieri sono disponibili anche le nuove Sfide della Settimana 1: in questa Guida vi spieghiamo dove trovare la Stella nascosta.