Fortnite Stagione 6: il cubo viola trasformerà Sponde del Saccheggio in un vulcano?

La pubblicazione dell'aggiornamento 5.40 di Fortnite ha fornito ai data miner tantissimo nuovo materiale sul quale lavorare alla ricerca di indizi sul futuro del titolo.

Sono stati trovati tutti i costumi, i deltaplani e tanti altri oggetti in arrivo nelle prossime settimane, oltre ad alcuni indizi che suggeriscono la possibile introduzione dei Bus della Battaglia personalizzabili. Ad aver attirato maggiormente l'attenzione della comunità, tuttavia, è un'altra scoperta potenzialmente sensazionale: l'inizio della stagione 6 potrebbe coincidere con la trasformazione di Sponde del Saccheggio in un cratere vulcanico!

Tanto per cominciare, @FBRLeaks ha scovato tra i file di gioco una maschera della location Sponde del Saccheggio, che potete ammirare in calce a questa notizia. Secondo alcuni, quella forma indistinta ricorda una vero e proprio vulcano. Secondo altri potrebbe trattarsi di un alone generato dalla trasformazione dell'acqua in lava, causata dall'ingresso del cubo viola all'interno dell'acqua del lago.

Come mai tutti stanno pensando alla lava e ai vulcani? Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, nel codice di gioco sono state trovate due stringhe che terminano con le parole VolcanoPit (cratere vulcanico) e LavaBlobs (bolle di lava). Come ben sapete, sull'isola non ci sono né vulcani né lava, per cui si tratta sicuramente di qualcosa che arriverà in futuro. Come se non bastasse, è anche stato identificato un file audio, che contiene il caratteristico suono del ribollire della lava (potete ascoltarlo in fondo alla notizia).

Non finisce qui, poiché c'è anche un altro indizio. Con l'ultimo aggiornamento è stata introdotta una nuova schermata, che potete ammirare in alto. Come vedete, la donna che tocca il cubo viola vede riflessa una versione malvagia di se stessa, il suo opposto. Qual è l'opposto dell'acqua? Esatto, la lava!

Secondo la teoria più accreditata, quindi, il cubo viola terminerà il suo cammino nelle acque del lago di Sponde del Saccheggio, che si trasformerà nel suo opposto: un vero e proprio cratere vulcanico! Voi cosa ne pensate al riguardo?