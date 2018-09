Fortnite Stagione 6: data di inizio, Battle Pass e novità, tutto quello che c'è da sapere

Manca solamente un giorno all'inizio dell'attesa Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale, che a questo giro si è fatta attendere più del solito.

La quinta, infatti, è durata una settimana in più del normale, fornendo tuttavia ai giocatori del prezioso tempo aggiuntivo per sbloccare tutto ciò che il Pass della Battaglia aveva da offrire. È giunto il momento di ricapitolare tutto ciò che sappiamo sulla Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale.

Fortnite 6: data di inizio e fine

La Stagione 6 prenderà ufficialmente il via domani 27 settembre. Epic Games non ha ancora rivelato l'orario d'inizio esatto, ma possiamo sicuramente aspettarci l'avvio delle operazioni di manutenzione intorno alle ore 10:00. Con i server offline verrà pubblicato l'indispensabile Aggiornamento 6.0, che includerà tutti i nuovi contenuti. Nel giro di un paio d'ore, a meno di imprevisti, i server dovrebbero tornare online su tutte le piattaforme. Restate sintonizzati su queste pagine, vi aggiorneremo in tempo reale. La Stagione 6 durerà almeno 10 settimane, per cui non terminerà prima del 6 dicembre.

Fortnite Stagione 6: Pass della Battaglia

La compagnia americana non ha ancora svelato dettagli relativi al Pass della Battaglia, ma con tutta probabilità verrà nuovamente proposto in due differenti forme, una gratuita con un piccolo quantitativo di contenuti da sbloccare, e una a pagamento (950 V-Buck) con ben 100 livelli da scalare, ricchi di costumi, deltaplani, picconi, emote e molto altro. Sicuramente non mancherà all'appello l'ormai rodato sistema delle Sfide Settimanali, che ogni 7 giorni propone 3 sfide accessibili a tutti i giocatori e 4 esclusive per i possessori del Battle Pass, con tante Stelle e Punti XP in palio.

Fortnite Season 6: nuove skin e contenuti

Gli unici contenuti del Pass della Battaglia della Stagione 6 di cui siamo a conoscenza sono le due skin presentate nei giorni scorsi. Un DJ con un casco a forma di lama, che ricorda quelli utilizzati dai Daft Punk, e una ragazza fuorilegge, che sembra arrivata dal selvaggio West. Ci aspettiamo il reveal di almeno un altro personaggio prima dell'inizio della Stagione 6. Siamo sicuri, inoltre, che la mappa verrà stravolta ancora una volta. Il cubo viola, Kevin per gli amici, si è ormai sciolto nel lago di Sponde del Saccheggio. Secondo la teoria più diffusa, presto si trasformerà in un vero e proprio cratere vulcanico. Staremo a vedere, ormai è questione di ore.