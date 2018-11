Fortnite Stagione 6: ecco quali saranno le Sfide della Settimana 9

Gli instancabili dataminer di Fortnite ingannano l'attesa per l'apertura della Stagione 7 scavando nel codice del battle royale di Epic Games per scoprire la nuova tornata di sfide settimanali.

Le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Battaglia Reale saranno disponibili a partire da domani, 22 novembre, dalle 14:00 ora italiana con un reset delle attività che dovrebbe coinvolgere tutte le versioni del titolo, ossia PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi iOS e Android.

Fortnite, Stagione 6: Sfide della Settimana 9

Fase 1: Infliggi per 100 volte dei danni agli avversari con le granate

Infliggi un totale di 10.000 punti danno alle strutture degli avversari con la Dinamite

Infliggi danni con granate, granate appiccicose e fialette puzzolenti

Elimina 3 avversari con i Lanciarazzi

Fase 1: consuma 5 funghi

Raggiungi per 3 volte un punteggio di 10 in diversi tabelloni dei clown

Rimani per 30 secondi in aria all’interno di un veicolo

Anche stavolta, le attività proposteci da Epic non sembrano essere particolarmente impegnative, eccezion fatta per le sfide di livello Difficile basate sull'esplorazione della mappa e sull'esecuzione di determinate "missioni" che richiedono un certo impegno come, ad esempio, il rimanere in aria per mezzo minuto all'interno di un veicolo o l'infliggere danni agli avversari di turno con tre tipologie diverse di granate.

Nell'attesa di imbarcarci nelle nuove Sfide della Settimana 9, eccovi una breve guida che vi aiuterà a completare le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale prima del resest delle attività pianificato per il pomeriggio del 22 novembre.