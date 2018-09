Fortnite Stagione 6 introdurrà la personalizzazione libera dei controlli su pad

Epic Games ha annunciato che con l'arrivo di Fortnite Stagione 6 verrà introdotta la personalizzazione libera dei controlli su pad. I giocatori potranno mappare a proprio piacimento le varie azioni da assegnare ai tasti.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, chi utilizza un controller su Fortnite potrà mappare liberamente i vari pulsanti del pad. Insieme alle configurazioni prestabilite, tra i vari layout è possibile selezionare l'opzione "Custom", con la possibilità di assegnare ai diversi pulsanti una specifica azione.

Una volta selezionato il layout "Custom", infatti, potremo cliccare su ogni pulsante del controller per assegnargli una determinata azione, scegliendo tra le diverse opzioni disponibili nel menù a tendina. In questo modo i giocatori che decidono di giocare con un pad avranno maggiori possibilità di personalizzazione nei controlli, migliorando la propria esperienza di gioco. La funzione sarà disponibile con l'arrivo della Stagione 6, pronta al debutto nelle prossime ore.

Tra le altre novità previste con la patch 6.0 di Fortnite, Epic Games ha confermato che alcune armi come la Doppietta e gli esplosivi C4 riceveranno diverse modifiche di bilanciamento, mentre nelle prossime settimane arriveranno nuove funzioni per la gestione degli account console, con la possibilità di unificarli e separarli per trasferire i progressi ottenuti su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.