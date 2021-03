Fortnite Stagione 6: un leak svela la nuova icona con il Battle Bus

Manca poco meno di una settimana al debutto ufficiale della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 e mai come questa volta il team di sviluppo sembra voler tenere il segreto sui contenuti in arrivo. Una prima immagine del prossimo aggiornamento è però finita online per via del solito "errore umano".

Pare infatti che sullo store Microsoft sia stata pubblicata per sbaglio una prima immagine della Stagione 6 che, purtroppo, non contiene alcun tipo di informazione su quali saranno i costumi e il tema della prossima ondata di contenuti. Quanto mostrato in anticipo non sembra essere altro che la key art delle prime fasi della nuova stagione e mostra un Battle Bus su uno sfondo bianco, giallo e rosso (i colori principali della Stagione 6?). Sebbene non vi siano conferme ufficiali in merito, è molto probabile che l'immagine in questione verrà utilizzata come icona per avviare il gioco su Xbox e PlayStation nelle fasi di transizione dalla Stagione 5 alla 6. Non è da escludere che l'immagine definitiva della nuova stagione venga introdotta solo successivamente, così da non anticipare alcun dettaglio ai giocatori che vorranno scoprire da soli cosa accadrà nel primo evento single player della storia di Fortnite.

In attesa che altri leak spuntino dal nulla, vi ricordiamo che proprio oggi sono arrivate nuove informazioni sulla skin Punto Zero di Batman in Fortnite Capitolo 2 e sul possibile arrivo di Deathstroke nella Stagione 6.