Fortnite Stagione 6, tra lupi e indizi misteriosi: pubblicato il primo teaser

Zero Point è ormai perduta e tutto sembra preannunciare il peggio: l'ultima comunicazione audio registrata dall'agente Jonesy non lascia molto spazio a dubbi.

Disponibile direttamente in calce a questa news, il breve messaggio costituisce il primo teaser dedicato alla Stagione 6 di Fortnite: Battaglia Reale. Pubblicato dai canali ufficiali di Epic Games, il messaggio si accompagna ad alcune immagini piuttosto criptiche, che la vasta community attiva sul battle royale ha immediatamente iniziato ad analizzare. Mentre Jonesy accusa amareggiato l'Ordine di non star facendo nulla per evitare la crisi imminente, il video che accompagna il messaggio ci mostra, ad esempio, un lupo che digrigna i denti, suggerendo un possibile ingresso degli animali nella nuova Stagione di Fortnite: Battaglia Reale. Il breve teaser sembra mostra inoltre l'immagine di uno strumento che ricorda un arco, mentre un'inquadratura dedicata al numero 10 ha scatenato la fantasia dei fan, che hanno chiamato in causa persino il mondo del calcio e Neymar.



Insomma, l'alone di mistero che circonda l'evento single player di conclusione della Stagione 5 di Fortnite, ovvero Finale della Crisi Zero, sembra già pronto a generare ipotesi e speculazioni tra gli appassionati. In programma per martedì 16 marzo, l'appuntamento darà contestualmente il via alla Stagione 6 del free to play. Al momento, i rumor sono già molti, con alcuni che suggeriscono l'arrivo di Deathstroke nella Stagione 6 di Fortnite.