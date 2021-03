Fortnite Stagione 6: la furia si scatena, confermato l'arrivo di Neymar Jr e Lara Croft

Furia è il sottotitolo della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2, ufficialmente iniziata questa mattina. Vi abbiamo già riportato alcuni leak ma adesso è il momento di fare chiarezza e scoprire tutte le novità ufficiali della nuova stagione del Battle Royale di Epic Games.

Fortnite Battle Royale

L'isola si trasforma in una giungla con animali feroci come lupi e cinghiali pronti a darvi la caccia, inoltre fa la sua comparsa la meccanica del crafting che vi permetterà di costruire nuove armi ancora più potenti: "Non limitarti a trovare i tuoi strumenti. Creali. Usando il bottino ricavato dagli animali selvaggi potrai creare le tue armi dove vuoi. Costruisci armi primordiali ad elevata capacità di danni e armi classiche ad alta precisioni, oltre ad archi fiammeggianti."

I lupi però non sono il pericolo maggiore dell'isola dal momento che "le creature più feroci devono ancora arrivare" come sottolineato da Epic Games, riferendosi alla furia di Neymar Jr. Il leak dei giorni scorsi si è rivelato corretto e il calciatore brasiliano è la nuova star di Fortnite, anche se al momento non sappiamo ancora nulla riguardo la sua apparizione. Confermate le nuove skin di Fortnite Stagione 6 tra le quali troviamo Agente Jones, Lara Croft, Raz, Tarana, Corvina e Coccode.

Fortnite Modalità Creativa

Oltre a risoluzione di bug e problemi tecnici Epic implementa anche un Dispositivo Barriera migliorato: "È arrivato il dispositivo Barriera migliorato, con qualche aggiornamento alla grafica! Prima, il dispositivo Barriera era legato alla griglia di costruzione; ora può essere posizionato ovunque senza bisogno di ancorarsi a strutture precostruite. Il nuovo dispositivo Barriera può essere tagliato, copiato, incollato e ruotato e viene aggiunto alla barra veloce anziché all'inventario delle trappole. Inoltre, la Barriera offre selezioni di scalabilità migliorate. Se avete bisogno di una barriera più piccola o più grande, i miglioramenti alla scalabilità consentono di modificare le dimensioni della barriera prima e dopo il posizionamento."

Fortnite Salva il Mondo

Torna l'evento Wargames Doppio Colpo oltre a Wildcat Quadrifoglio Portafortuna e la Guerriera Felina delle Highlands. Per il resto non ci sono troppe novità ed Epic ricorda che la Stagione Ventura Campi Clementi proseguirà fino al 3 aprile.