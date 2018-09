Fortnite Stagione 6: Pietre Ombra disabilitate a causa di un bug

Le Pietre Ombra sono una delle tante novità di Fortnite Stagione 6, tuttavia qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto ed Epic Games ha disabilitato questa funzionalità a causa di un problema non meglio specificato.

Al termine del rollout dell'aggiornamento che ha dato il via alla nuova stagione, molti giocatori di Fortnite hanno iniziato ad usare le Pietre Ombre, tuttavia con un messaggio su Twitter Epic ha comunicato la sospensione temporanea di questo nuovo consumabile, gli sviluppatori sono ora al lavoro per risolvere il problema e ripristinarne l'uso in breve tempo. Segnalati anche problemi di accesso su Xbox One, altro aspetto su cui Epic Games sta lavorando duramente in queste ore.

Oltre alle Pietre Ombra, Fortnite Stagione 6 ha introdotto anche i Piccoli Amici (cuccioli che vi guarderanno le spalle durante la Battaglia Reale), nuove skin e quattro location extra per la mappa (

Isola Fluttuante, Aree Corrotte, Campi di Mais e Castello Infestato), oltre ad aver ribilanciato alcune armi, tra cui la Doppietta e il C4.

Disponibili ora anche le Sfide della Settimana 1, tra cui Battuta di Caccia: Stella Nascosta e Danza sotto le luci di diversi lampioni stradali.