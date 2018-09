Fortnite Stagione 6: la prima immagine teaser ritrae un Lama DJ!

Come promesso la settimana scorsa, quest'oggi Epic Games ha cominciato a stuzzicare l'immaginazione dei fan pubblicando la prima immagine teaser ufficiale della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale!

L'immagine, che potete ammirare in apertura, mostra quella che sicuramente sarà una delle skin incluse nel nuovo Pass della Battaglia. "Tutte le grandi feste hanno bisogno di un DJ", scrive Epic nella descrizione. Il personaggio ritratto è a tutti gli effetti un DJ che indossa un casco a forma di Lama, che ricorda quelli utilizzati dai Daft Punk. La musica, probabilmente, sarà uno dei temi della prossima stagione. Nell'immagine c'è anche un fulmine, che riporta alla mente gli squarci e i viaggi inter-dimensionali, mentre il colore prominente è il viola, lo stesso del cubo Kevin che ormai si è sciolto nelle acque del lago di Sponde del Saccheggio.

L'inizio della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale è fissato per giovedì 27 settembre. Prima di allora, Epic Games pubblicherà altre immagini teaser di questo tipo, per cui continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. Nelle scorse ore, intanto, sono approdate nel negozio di gioco le ultime skin della Stagione 5, ovvero Notte-Notte, Bubu-Settete e Stella Ammantata, tutte di livello Epico e messe in vendita a 1.500 V-Buck l'una.