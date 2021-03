Fortnite Stagione 6 primi leak: Battle Pass, skin, mappa e armi, c'è anche Lara Croft

Come vi abbiamo riportato nelle primissime ore del mattino, Fortnite è offline il 16 marzo per l'arrivo della Stagione 6, arrivano adesso i primissimi leak legati ai nuovi contenuti del Battle Royale di Epic Games, scoperti in anticipo dai dataminer.

In calce alla notizia trovate l'immagine della nuova mappa di Fortnite Stagione 6, ma non solo perchè è stata confermata anche la presenza di nuove armi e il ritorno del Fucile a Pompa. Inoltre spazio alle nuove skin del Battle Pass, tra queste citiamo l'Agente Jones, Tarana, Spire Assassin, Cluck (skin di Pasqua), Raz, Isabelle, Dead Knight, Robo Ray, Potassius Peels e Lara Croft, oltre a tre skin non ancora scoperte di cui una denominata The Foundation.

Tra le nuove skin di Fortnite c'è anche Neymar JR, non sappiamo però quando il calciatore arriverà nel Battle Royale di Epic Games, la sua skin è stata comunque scoperta con largo anticipo dai dataminer. Anche Batman dovrebbe fare la sua comparsa, così come Ryu di Street Fighter probabilmente con un nuovo evento dedicato. Altra skin è quella del Genio della Lampada, anche questa scoperta analizzando il codice sorgente dei più recenti aggiornamenti.

Nel momento in cui scriviamo Fortnite è offline per manutenzione, i server torneranno online nel corso della mattinata insieme al nuovo aggiornamento che da ufficialmente il via alla Stagione 6 del Battle Royale più amato.