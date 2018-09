Fortnite Stagione 6: la protagonista della seconda immagine teaser è una bandita!

Epic Games continua a stuzzicare i giocatori in vista dell'inizio della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale, al quale mancano solamente 2 giorni.

L'immagine teaser pubblicata pochi minuti fa su Twitter ritrae una donna che, a giudicare dall'abbigliamento, ha tutta l'aria di essere una bandita. Con tutta probabilità sarà una delle skin sbloccabili nell'ambito del nuovo Pass della Battaglia, esattamente come il Lama DJ presentato nella giornata di ieri. L'immagine è accompagnata dalla didascalia "In sella!" e, come la precedente, è divisa in due da un fulmine e ha come colore predominante il viola, lo stesso del cubo che si è ormai sciolto nel lago di Sponde del Saccheggio. Secondo la teoria più diffusa, presto si trasformerà in un vero e proprio cratere vulcanico!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale prenderà il via giovedì 27 settembre. Domani pomeriggio verrà sicuramente pubblicata un'altra immagine teaser di questo tipo che svelerà una delle nuove skin del Pass, per cui continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. Nelle scorse ore, intanto, il negozio degli oggetti si è aggiornato accogliendo le skin Omen, Artigliere Lucente e Bombarolo Lucente.