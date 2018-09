Fortnite Stagione 6: l'ultima immagine teaser raffigura un licantropo!

Esattamente come ci aspettavamo, Epic Games ha pubblicato l'ultima immagine teaser della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale.

Il protagonista dell'artwork di oggi è un licantropo! Questo sarà uno degli aspetti sbloccabili nell'ambito del Pass della Battaglia della Stagione 6, e va ad affiancarsi agli altri due che abbiamo avuto modo di conoscere nei giorni scorsi. Il Lama DJ ispirato ai Daft Punk e la bandita che sembra arrivata direttamente dal selvaggio west. Si preannuncia una stagione incredibilmente varia in quanto a tematiche, non c'è che dire. Anche stavolta si intravede il cubo viola che, come sicuramente saprete, si è ormai sciolto nelle acque del lago di Sponde del Saccheggio. Secondo la community, quella zona si trasformerà in un vulcano!

Ricordiamo che la Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale prenderà il via domani 27 settembre. Epic Games non ha ancora comunicato l'orario d'inizio, ma ci aspettiamo l'avvio delle operazioni di manutenzione intorno alle ore 10:00. Con i server offline verrà pubblicato l'Aggiornamento 6.0, che includerà tutti i nuovi contenuti, e nel giro di un paio d'ore, a meno di imprevisti, i server dovrebbero tornare online su tutte le piattaforme. Quest'oggi, invece, Sony ha finalmente aperto le porte al cross-play su PlayStation 4, e Fortnite sarà uno dei primi titoli a beneficiarne.