Fortnite Stagione 6: vediamo i cambiamenti apportati alla mappa di Battaglia Reale

La Stagione 6 di Fortnite 6 è partita da poche ore, proponendo ai giocatori un nuovo Pass Battaglia, nuovi oggetti e strumenti inediti da utilizzare nel corso delle partite. Come era lecito aspettarsi, anche la mappa di Battaglia Reale ha subito diverse modifiche: vediamole da vicino.

Con l'arrivo della Stagione 6, la mappa di Fortnite Battaglia Reale è stata aggiornata con l'introduzione delle seguenti aree:

Isola fluttuante

Aree corrotte

Campi di mais

Castello infestato

In cima alla notizia vi abbiamo proposto un nuovo video di gameplay in cui osservare i cambiamenti apportati alla mappa di Battaglia Reale, vedendo come sono state inserite all'interno dell'isola. Se invece volete guardare da vicino le nuove aree, potete dare un'occhiata alle immagini riportate in basso. Ricordiamo all'interno della mappa sono stati introdotti i Piccoli amici, dei simpatici animali da compagnia che potremo avere al nostro fianco durante le partite, oltre a un nuovo oggetto consumabile (le Pietre Ombra).

Per quanto riguarda le altre novità in arrivo nelle prossime settimane, Epic Games ha annunciato che da Novembre gli utenti console di Fortnite potranno unificare i loro account, trasferendo i progressi e gli acquisti in-game effettuati sulle varie piattaforme.

Per saperne di più su tutte le novità introdotte con la Stagione 6 di Fortnite, vi rimandiamo al changelog della patch 6.0.