Fortnite Stagione 7, finalmente gli alieni: nuova mappa, lama volanti e forzieri cosmici

Con la pubblicazione dello Story trailer della Stagione 7 di Fornite , il team di Epic Games ha presentato alcune delle moltissime novità introdotte nel gioco, tra le quali troviamo anche il debutto di Superman e di Rick & Morty . Ancora prima che i server tornassero online, non potevano mancare i primi leak da parte degli insider più noti. Il dataminer Hypex, ad esempio, offre un'anteprima di quella che sarà la nuova mappa di Fortnite: Battaglia Reale Stagione 7 . Con l'immagine disponibile in calce, il nuovo aspetto dell'isola si preannuncia decisamente interessante. Non mancano poi ulteriori sorprese, come l'introduzione di una nuova tipologia di forzieri: i forzieri cosmici . Questi ultimi prevedono una sorta di puzzle per essere aperti, con la necessità di identificare i punti deboli della struttura nella quale sono incastonati. Ad invadere i cieli di Fortnite non vi sono però solo gli alieni, ma anche bizzarri lama volanti , che quando colpiti lasceranno cadere un bottino, ma non solo: raramente, potrebbero anche agire come portali di teletrasporto. La Stagione 7 di Fortnite: Battaglia Reale si concluderà il prossimo 12 settembre 2021 .

