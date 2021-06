Fortnite Stagione 7: gli alieni sono i protagonisti del primo teaser

Siamo sempre più vicini al debutto della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 e, a poco meno di una settimana dall'uscita del prossimo aggiornamento, gli sviluppatori hanno pubblicato su TikTok e altri social network un breve teaser.

Sfortunatamente il teaser non ci dice nulla di nuovo, ma conferma ulteriormente il ruolo centrale degli alieni nella prossima stagione. Il teaser ci mostra infatti il logo del gioco con tanto di data d'uscita della nuova stagione con un UFO sullo sfondo e la dicitura "Stanno arrivando". Siamo ormai certi che gli alieni stiano per invadere l'isola del battle royale ed è probabile che saranno proprio loro i responsabili di eventuali modifiche in arrivo per la mappa. Vi ricordiamo infatti che proprio qualche giorno fa è apparso il primo cerchio nel grano a Cascina Colossale e da questa mattina sono diversi i giocatori di Fortnite che sono stati rapiti da un UFO durante le loro partite.

È molto probabile che quello pubblicato nel tardo pomeriggio sia solo uno dei numerosi teaser in arrivo nei prossimi giorni, i quali potrebbero contenere anche qualche indizio sulle skin della Stagione 7 di Fortnite, il cui arrivo è fissato al prossimo martedì 8 giugno 2021.