Fortnite Stagione 7, gli alieni sempre più vicini: ecco il nuovo teaser

Con lo sbarco degli UFO sull'isola di Fortnite: Battaglia Reale, sembra ormai scontato l'esordio di una vera e propria invasione aliena con la prossima evoluzione del free to play.

Con la Stagione 7 ormai alle porte, Epic Games ha iniziato ad ogni modo a stuzzicare la fantasia della community del battle royale. Come già fatto spesso in passato, la software house ha iniziato a pubblicare intriganti assaggi di ciò che attende nell'ormai prossimo futuro. Il primo teaser della Stagione 7 di Fortnite ha avuto per protagonisti gli alieni, che ritornano ora prepotentemente al centro della campagna comunicativa di Epic Games.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il secondo teaser pubblicato dal team di sviluppo di Fornite vede infatti al centro della scena una sorta di raggio antigravitazionale. Al centro di quest'ultimo, possiamo osservare tre oggetti, tra i quali spicca un'arma di fattura extraterrestre. Al centro, troviamo invece una bizzarra variante aliena di un cartone di latte, descritto come un "liquido di modificazione delle ossa": è possibile che questo possa rivelarsi essere uno dei nuovi consumabili della Stagione 7 di Fornite. Infine, vi troviamo un giocattolo.



Il messaggio per il momento è ancora piuttosto criptico, ma sembra ormai ragionevole attendersi una avventura a tema alieni per l'isola del free to play. La Stagione 7 di Fortnite, lo ricordiamo, prenderà il via martedì 8 giugno.