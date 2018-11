Fortnite Stagione 7: arriva la neve nel Battle Royale di Epic?

La neve potrebbe essere uno dei temi portanti di Fortnite Stagione 7: la nuova season dovrebbe partire a inizio dicembre e andare avanti per tutto l'inverno, presentando distese innevate che potrebbero fare da sfondo anche al non ancora annunciato (ma decisamente probabile) evento di Natale.

Una attenta analisi di Eurogamer.net sembra sostenere questa tesi: recentemente alcuni giocatori hanno avvistato alcune nuvole sulla mappa, che sembrano preannunciare l'arrivo di una bufera di neve: Fortnite Stagione 7 potrebbe dunque avere come tema l'inverno, con l'isola ricoperta di neve?

Ricordiamo che la neve è stata avvistata anche nel radar A.I.M. e nella schermata di caricamento della Sfide della Settimana 8, i riferimenti però non finiscono qui perchè la scorsa settimana Epic ha pubblicato il Pacchetto Zero Assoluto (Deep Freeze in lingua originale) il quale è stato pubblicizzato con un artwork che mostra Frostbite impegnato a scalare una montagna innevata.

Al momento Epic non ha annunciato nulla riguardo la Season 7, la compagnia ha lanciato ieri l'evento a tempo limitato Selvaggio West, domani in Nord America si festeggia il Giorno del Ringraziamento ed è dunque probabile che i prossimi aggiornamenti importanti possano arrivare solamente durate la prossima settimana.